Meteo a 7 giorni: rubinetti piovosi APERTI al nord, MOLTO CALDO al sud fino al week-end, poi...

La vasta circolazione depressionaria ubicata sul Mediterraneo occidentale offrirà un ventaglio di correnti instabili al settentrione che veicolerà sistemi frontali più o meno intensi. Uno di questi è previsto transitare tra la serata di giovedi 14 e la giornata di venerdi 15 maggio; alcune regioni dell'alta Italia saranno a rischio nubifragi, segnatamente le aree a ridosso della chiostra alpina.

La prima mappa ci mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese nell'intera giornata di venerdi 15 maggio:

Ecco la fase di maltempo attesa sulle regioni settentrionali specie nella mattinata della giornata in parola.

Rovesci particolarmente intensi colpiranno l'alto Piemonte, l'alta Lombardia e il Triveneto; in queste aree saranno possibili nubifragi con locali allagamenti. Tutto il settentrione sarà comunque sotto piogge di un certo peso tranne forse l'Emilia Romagna che resterà sottovento al flusso portante da sud-ovest.

Qualche piovasco di poco conto potrebbe bagnare la Toscana, l'Umbria e l'alto Lazio; sul resto d'Italia tempo asciutto e al meridione anche molto caldo.

Questa situazione climatica si manterrà inalterata, seppure con alcuni piccoli mutamenti, fino al prossimo week-end. Se analizziamo la mappa della probabilità di pioggia prevista dal modello americano per domenica 17 maggio, notiamo una situazione molto simile rispetto a quella odierna:

Oltre alle regioni settentrionali, potrebbero essere coinvolte dai rovesci la Sardegna e le aree interne del centro, dove la probabilità di pioggia viene giudicata medio-alta.

Nulla da fare invece per il meridione, che si troverà ancora alle prese con temperature piuttosto elevate, anche se in lenta flessione stante l'avanzata della saccatura verso levante.

Tra lunedi 18 e martedì 19 maggio l'apparato instabile dovrebbe finalmente trasferirsi verso il centro e il meridione dove apporterà qualche benefica pioggia. Al nord la situazione dovrebbe lentamente migliorare stante l'espansione dell'alta pressione sull'Europa centrale che sarà più manifesta nella giornata di mercoledi 20 maggio:

Un netto miglioramento avverrà al nord e al centro, mentre il meridione risentirà di residue condizioni instabili da est, ma in via di attenuazione.

Ecco la tendenza del tempo fino a mercoledi 20 maggio in Italia:

Giovedi 14 maggio: nubi sparse al nord con qualche rovescio in prossimità delle zone montuose, netto peggioramento da ovest in serata con rovesci. Nubi sparse sul resto d'Italia senza piogge e con temperature molto elevate al sud.

Venerdi 15 maggio: maltempo al nord specie al mattino con piogge anche intense e temporali, in parziale attenuazione nel pomeriggio. Qualche piovasco anche sulla Toscana, per il resto asciutto e molto caldo specie al sud.

Sabato 16 e domenica 17 maggio: instabile al nord con rovesci, in estensione alla Sardegna e al centro, ancora stabile e caldo al meridione.

Lunedi 18 e martedi 19 maggio: rovesci al centro e al meridione, specie nelle zone interne e con temperature in calo. Migliora al nord.

Mercoledi 20 maggio: bel tempo ovunque e temperature in aumento. Ultimi rovesci al meridione in via di attenuazione.