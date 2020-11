Meteo a 7 giorni: ROVESCI in arrivo sul medio e basso Tirreno

Il tempo sta osservando un periodo di relativo "riposo". Questo non significa che non ci saranno movimenti nel corso dei prossimi sette giorni.



Anche di fronte ad un'alta pressione piuttosto tenace, come quella che sta interessando il nostro Paese, masse d'aria umida tenderanno a coinvolgere le nostre regioni tirreniche, dapprima Toscana, Umbria e Lazio, poi Campania, Calabria e nord Sicilia.



Tale situazione di instabilità tenderà a manifestarsi soprattutto da giovedì e si protrarrà sino a domenica. Da verificare poi il comportamento dell'alta pressione all'inizio della prossima settimana, quando è previsto il tentativo di inserimento di masse d'aria più fredde lungo il bordo orientale dell'anticiclone.



Se questo avvenisse chiaramente l'instabilità presente al sud andrebbe a rinnovarsi e calerebbero le temperature su gran parte del Paese .



Nel frattempo, nelle zone non coinvolte direttamente dall'instabilità il tempo si manterrà buono o discreto, anche se non mancheranno parziali addensamenti, spesso medio alti, oppure saldati a nebbie in sollevamento sui settori pianeggianti del nord.



Resta il fatto che su alcune regioni le piogge di ottobre sono risultate così abbondanti che l'attuale periodo secco non preoccupa affatto, mentre su altre le piogge nelle scorse settimane non si sono proprio viste, come ad esempio in Calabria, e dunque si aspettava che novembre colmasse questo deficit.



C'è da dire che il sud, ma spesso anche il centro, ha comunque tempo tutto l'inverno per usufruire di precipitazioni consistenti.



SINTESI PREVISIONALE SINO A MARTEDI 17 novembre:

mercoledì 11 novembre: un po' di nuvolaglia al nord e al centro, ma con basso rischio di pioggia, se non qualche rovescio in mare aperto sul Tirreno. Bel tempo al sud. Temperature stazionarie su valori diurni relativamente miti.



giovedì 12 novembre: al nord-ovest, lungo le regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna nuvolaglia irregolare con piogge e rovesci possibili su Toscana, Umbria, Lazio, Liguria, asciutto altrove. Nubi in arrivo anche sulla Campania, sereno o velato al sud. Sempre relativamente mite ma con qualche grado in meno nelle aree coinvolte dal maltempo.



venerdì 13 novembre: al nord nubi sparse, in attenuazione, qualche locale nebbia sulle zone pianeggianti; al centro nuvolosità residua sul Lazio con rovesci, migliora, almeno in parte soleggiato altrove. Al sud peggiora sul basso Tirreno con rovesci e qualche locale temporale, parzialmente nuvoloso sulle altre regioni. Lieve calo termico al sud.



sabato 14 novembre: ancora un po' di instabilità all'estremo sud ma con rovesci solo sporadici sul basso Tirreno, al centro bel tempo, al nord nubi in arrivo da ovest, in prevalenza medio alte, nubi più compatte su Liguria e poi arco alpino ma con scarso rischio di fenomeni. Temperature invariate.



domenica 15 novembre: nubi su est Alpi, bello sul resto del nord e al centro, addensamenti irregolari al sud ma senza fenomeni di rilievo. Temperature ancora su valori relativamente miti.



lunedì 16 novembre: bel tempo al nord e al centro, ancora un po' di nubi al sud con qualche rovescio in mare aperto possibile su Jonio e Tirreno.



martedì 17 novembre: possibile afflusso di aria fredda a partire dai confini nord-orientali, da verificare.



------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------