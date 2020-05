Meteo a 7 giorni: rovesci e temporali su diverse regioni!

La blanda depressione presente al centro del Mediterraneo, condizionerà il tempo della nostra Penisola almeno fino alla giornata di giovedi 21 maggio. In una prima fase i fenomeni saranno presenti un po' ovunque, mentre giovedi si concentreranno sulle regioni meridionali.

La prima mappa mostra la probabilità di pioggia maggiore di 5mm attesa in Italia alle ore centrali di mercoledi 20 maggio:

Ad eccezione di parte del nord-ovest e le estreme regioni meridionali, il resto d'Italia avrà probabilità di avere piogge rilevanti. In particolare questa probabilità viene giudicata elevata nelle aree interne del centro e sull'arco alpino orientale, media lungo il Tirreno, la Sardegna e il nord della Sicilia.

Giovedi 21 maggio, come anticipato, il tempo migliorerà al nord e su gran parte del centro, mentre i fenomeni tenderanno a concentrarsi al meridione e in Sicilia dove apporteranno un ulteriore calo delle temperature.

Dopo un venerdi nel complesso soleggiato, un nuovo impuso instabile potrebbe interessare sabato le regioni settentrionali; ecco la mappa:

Rovesci e temporali torneranno quindi a frequentare il nord, in modo particolare i settori alpini e il nord-est. Il medesimo impulso, nella giornata di domenica 24 maggio dovrebbe scivolare verso il versante adriatico, mentre al settentrione la situazione tenderà a migliorare.

Infine, a partire da lunedi 25 maggio, l'alta pressione rimonterà sul Mediterraneo occidentale interessando anche la nostra Penisola...

In altre parole, il tempo tornerà ad essere buono a parte qualche incertezza lungo il versante adriatico e il meridione, lambiti da un flusso più fresco settentrionale che agirà più ad est.

SINTESI PREVISIONALE FINO A LUNEDI 25 MAGGIO:

Martedi 19 e mercoledi 20 maggio: tempo instabile soprattutto al centro e in Sardegna con piogge sparse e rovesci; qualche fenomeno probabile anche al nord e nelle zone interne del meridione; temperature in calo al sud, stazionarie altrove.

Giovedi 21 maggio: bel tempo al nord e al centro; rovesci al meridione e sulla Sicilia, in via di attenuazione con il passare delle ore.

Venerdi 22 maggio: bel tempo ovunque a parte qualche rovescio nel pomeriggio sui rilievi. Un po' caldo ovunque.

Sabato 23 maggio: peggiora al nord con rovesci e calo termico; qualche rovescio anche nelle zone interne del centro, per il resto asciutto e soleggiato.

Domenica 24 maggio: instabile sul versante adriatico, nelle zone interne e sulla Campania con rovesci e temporali. Variabile al nord e sul Tirreno con scarsi fenomeni, bello sulle Isole. Temperature in lieve calo.

Lunedi 25 maggio: bel tempo ovunque a parte gli ultimi addensamenti al meridione in via di attenuazione, temperature in aumento a partire da ovest.