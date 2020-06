Meteo a 7 giorni: rinforzo dell'anticiclone con temperature in rialzo

Il rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo, ci accompagna verso la prima fase atmosferica estiva della stagione 2020. L'anticiclone delle Azzorre nei prossimi giorni porterà l'estate anche sui paesi dell'Europa centrale ed occidentale, dove il maltempo delle settimane trascorse cederà il posto a qualche bella giornata soleggiata e le temperature sono previste in rialzo anche su paesi come Francia, Germania, Austria. Una circolazione relativamente più fresca rinnoverà almeno fino al prossimo mercoledì condizioni di moderata instabilità esclusivamente sui paesi dell'Europa orientale, con un coinvolgimento marginale delle regioni meridionali tra lunedì e martedì. Con l'arrivo dell'anticiclone si faranno sentire anche i primi valori di caldo soprattutto nelle zone interne, dove mancherà l'azione mitigatrice portata dal mare e di conseguenza le temperature saranno soggette ad un rialzo anche sensibile, con valori localmente fino a 30°C. Analisi in quota del modello americano riferita a martedì 23 giugno:

Il quadro disegnato dall'atmosfera apparirà perfettamente estivo, testimoniato anche da un rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali, lo sviluppo di una circolazione di venti occidentali che tuttavia non riuscirà più a coinvolgere i paesi del Mediterraneo, limitandosi a scivolare al di là delle Alpi, al più coinvolgendo marginalmente le regioni settentrionali.

Quanto durerà questa fase anticiclonica?

Secondo quanto prospettato dai modelli, il periodo di tempo estivo dovrebbe protrarsi per gran parte della prossima settimana, inizialmente i valori più caldi si registreranno al nord, più vicini all'influenza stabile dell'anticiclone, mentre dalla seconda metà della settimana lo sviluppo di una circolazione di bassa pressione sull'Europa occidentale, potrebbe portare un cambio nelle caratteristiche del nostro anticiclone, con lo sviluppo di un contributo africano che innalzerebbe di alcuni gradi la colonnina di mercurio al sud, dove entro il prossimo fine settimana potrebbero ricomparire valori di caldo intenso. Analisi in quota del modello americano riferita a sabato 27:

Sempre nel prossimo fine settimana per quanto riguarda le regioni del nord, potrebbe verificarsi un nuovo aumento dell'instabilità, causato dalla marginale influenza portata dalla struttura depressionaria sull'ovest Europa.

Sintesi previsionale da martedì 23 a martedì 30:

Martedi 23 con tempo instabile al sud, dove si svilupperanno dei temporali nel pomeriggio soprattutto sui rilievi. Soleggiato al centro ed al nord, con clima estivo.

Mercoledi 24 ancora qualche temporale pomeridiano sui rilievi del sud. Soleggiato altrove con temperature estive.

Giovedi 25 torna qualche temporale di rilievi alpini, soleggiato altrove. Migliora il tempo anche al sud. Caldo moderato.

Venerdi 26 qualche temporale pomeridiano sulle Alpi, soleggiato altrove con temperature estive.

Sabato 27 e domenica 28 aumenta il rischio di temporali lungo la fascia alpina e prealpina, localmente sulle zone di pianura adiacenti. Soleggiato al centro ed al sud con caldo in aumento.

Lunedì 29 e martedì 30 qualche temporale al nord, soleggiato altrove. Caldo.