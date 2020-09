METEO A 7 GIORNI: rinforzo dell'alta pressione ma con instabilità al sud

In queste ore forti temporali accompagnati da violente raffiche di vento, si sono abbattuti nella parte meridionale della Sardegna, particolarmente colpita la città di Cagliari ed il relativo hinterland. Nella giornata di ieri, mercoledì 9 settembre, era stata diramata una allerta rossa dalla Protezione Civile per il rischio di forti precipitazioni con accumuli stimati fino a 50 millimetri in una manciata di ore. Queste intense precipitazioni sono provocate ancora dalla vecchia circolazione depressionaria che nei giorni scorsi ha interessato le regioni del nord e che adesso troviamo arenata sui settori di basso Mediterraneo, dove a scapito di una bassa vorticità, ha ricevuto notevoli contributi d'aria calda ed umida dal Mediterraneo, avendo ancora la forza di costruire sistemi nuvolosi organizzati.

Ebbene questa circolazione avrà ancora un ruolo nel plasmare le condizioni atmosferiche previste sull'Italia anche nei prossimi giorni, con annuvolamenti sparsi e qualche temporale che faranno capolino qua e là almeno fino a domenica prossima (13 settembre). Ad essere interessati da annuvolamenti e qualche marginale episodio di instabilità saranno ancora le regioni del sud ed in parte l'angolo nord-occidentale, mentre altrove avremo condizioni più soleggiate, con temperature tutt'altro che fredde. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per sabato 12 settembre:

Con l'inizio della prossima settimana, ormai da molti aggiornamenti viene confermato un rinforzo ulteriore dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale. Infatti dal continente nord-africano giungeranno ulteriori apporti di aria calda, con una circolazione meridionale che avrà origine nello sprofondamento di una figura di bassa pressione sull'Europa occidentale e di conseguenza una risalita calda anticiclonica in grado di interessare a pieno merito anche lo stivale italiano.



A tal proposito le giornate più calde saranno quelle di lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 settembre, mentre nella seconda metà della prossima settimana, potrebbe verificarsi un aumento delle nubi al nord. Analisi in quota del modello americano riferita al prossimo martedì:

Sintesi previsionale da venerdì 11 a venerdì 18 settembre:



Venerdì 11 ancora tempo instabile soprattutto sulla Sardegna, con possibilità di temporali soprattutto al mattino, incerto anche al nord-ovest, la Sicilia, la Calabria e la Campania. Più sole altrove. Temperature molto miti.



Sabato 12 di tempo incerto sulle regioni meridionali, elevata probabilità di temporali soprattutto sulla Sicilia. Qualche piovasco anche lungo la fascia alpina, addensamenti sui versanti tirrenici, maggiori schiarite su quelli adriatici ed al nord-est. Temperature stazionarie.



Domenica 13 ultimi annuvolamenti al sud e lungo la fascia alpina, con sporadici piovaschi, soleggiato altrove. Caldo moderato.



Lunedì 14 soleggiato con temperature superiori alla media stagionale. Qualdhe nube soltanto al sud.



Martedì 15 qualche nota d'instabilità al sud e lungo le Alpi, soleggiato altrove. Caldo moderato.



Mercoledì 16 torna a farsi vedre qualche temporale pomeridiano sull'Appennino centrale e meridionale, qualche piovasco anche sulle Alpi. Soleggiato altrove.



Giovedì 17 e venerdì 18 aumentano le nubi al nord, con qualche piovasco sulle Alpi. Più sole altrove.