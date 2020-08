METEO A 7 GIORNI: rinforzo dell'alta pressione con una nuova ondata di caldo per la penisola

Il rinforzo di una zona di alta pressione, appare ormai un elemento conclamato nel panorama atmosferico europeo nei prossimi 5-7 giorni. Di pari passo con il rinforzo dell'alta pressione, ci aspettiamo anche un graduale peggioramento delle condizioni termo - igrometriche; vengono previsti valori di caldo già intensi nel fine settimana, con temperature che delle zone pianeggianti interne del centro e del nord, potranno sfiorare la soglia dei 34 gradi, pur in presenza di tassi moderati di umidità relativa che renderanno il caldo ancora torrido. Nel corso della prossima settimana l'asse di risalita anticiclonica si sposterà gradualmente verso il Mediterraneo centrale e pertanto il gradiente settentrionale che stiamo sperimentando ancora in questi giorni, tenderà ad attenuarsi. Con questo tipo di premesse ci aspettiamo un aumento nei tassi di umidità relativa, con il graduale passaggio da caldo secco a caldo umido la prossima settimana, preludio a giornate di tempo afoso. Indice di disagio calcolato dal modello meteolive per mercoledì prossimo:

Con l'arrivo della prossima settimana, ci aspettiamo anche una accentuazione dell'attività temporalesca sulla fascia alpina ed appenninica, con temporali che torneranno a fare capolino nelle ore pomeridiane, restando intimamente legati alla presenza dei rilievi montuosi, senza scendere verso le pianure. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per giovedì prossimo:

Con l'avvicinarsi del weekend di ferragosto, appare e scompare dai modelli lo sviluppo di una circolazione di bassa pressione sull'ovest Europa; ne potrebbe scaturire una accentuazione dell'instabilità principalmente sulle regioni del nord, con temporali ancora probabili su Alpi, Prealpi e zone di pianura più settentrionali. Analisi sinottica del modello americano riferita al giorno di FERRAGOSTO:

Sintesi previsionale da sabato 8 a sabato 15 (FERRAGOSTO):



Sabato 8 soleggiato al centro ed al nord, residui temporali sul Mezzogiorno. Caldo soprattutto nelle zone interne e sulle coste di medio ed alto Tirreno.



Domenica 9 soleggiato ovunque con temperature calde.



Lunedì 10 soleggiato con caldo che tenderà a diventare afoso.



Martedì 11 si affaccia qualche focolaio temporalesco soprattutto sulla fascia alpina. Caldo afoso.



Mercoledì 12 qualche spunto temporalesco su Alpi ed Appennino, soleggiato altrove. Caldo.



Giovedì 13 qualche temporale sui rilievi, soleggiato sulle pianure e le coste. Caldo.



Venerdì 14 e sabato 15, giorno di FERRAGOSTO, si accentua l'attività temporalesca al nord, resta soleggiato altrove, con temperature estive.