METEO A 7 GIORNI: rinforzo dell'alta pressione con temperature in rialzo

La figura di bassa pressione che ci ha interessati i giorni scorsi, lascia il posto al rinforzo di una figura anticiclonica che riporterà ancora un ultimo scorcio d'estate sul nostro Paese. Il primo mese dell'autunno meteorologico, segue quindi un percorso più tranquillo che riporta qualche giornata di tempo soleggiato ed un profilo delle temperature votato ad un rialzo. L'importante novità che emerge rispetto alle scorse settimane, sarà proprio il profilo delle temperature che pur in presenza di una circolazione anticiclonica, non sarà più in grado di replicare i valori raggiunti nelle scorse settimane. Sarà proprio questa la differenza con il cuore vero e proprio dell'estate meteorologica ed invece quella che comunemente viene definita come "estate settembrina".



La distensione del nuovo anticiclone, derivante ancora da una buona intensità della corrente a getto occidentale, ora inserita in un contesto altopressorio, ci terrà compagnia per una manciata di giornate, raggiungendo un apice di intensità nel weekend. Ecco la previsione del modello americano riferita a venerdì 4 settembre:

Con l'inizio della prossima settimana, una nuova perturbazione atlantica tenterà di raggiungere il Mediterraneo centrale attraverso la Valle del Rodano, presentandosi quindi come un impulso di tipo nord-occidentale. Tra lunedì e martedì prossimo potrebbe verificarsi una accentuazione dell'instabilità principalmente sulle regioni del nord, con un maggior rischio di temporali, mentre al centro ed al sud il tempo resterà soleggiato. Tuttavia questa nuova perturbazione potrebbe non avere un destino glorioso, in quanto verrebbe rapidamente "schiacciata" da un nuovo rinforzo dell'alta pressione sull'ovest Europa, e di conseguenza il corpo nuvoloso andrebbe in frontolisi, senza essere in grado di recare un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche in ambito italiano. Analisi in quota del modello americano riferita a lunedì 7 settembre:

Tirando le somme, il periodo che ci apprestiamo a vivere, sarà certamente più tranquillo rispetto a quello che ci lasciamo alle spalle. Le occasioni di tempo soleggiato saranno numerose, mentre l'instabilità a sfondo temporalesco risulterà più rara ed essenzialmente circoscritta all'inizio della prossima settimana sulle regioni del nord. Le temperature risulteranno gradevoli.



Sintesi previsionale da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre:



Mercoledì 2 ancora con un po' di instabilità sui rilievi del nord, soleggiato altrove. Temperature stazionarie.



Giovedì 3 qualche nube al pomeriggio sui rilievi di Alpi ed Appennino settentrionale, soleggiato altrove. Lieve rialzo termico.



Venerdì 4 agosto rinforzo dell'alta pressione con tempo stabile e rialzo termico.



Sabato 6 e domenica 7 due giornate di tempo soleggiato, qualche temporale domenica sui rilievi del nord. Caldo moderato.



Con l'inizio della prossima settimana ritorna qualche temporale sulle pianure del nord e forse sulla Sardegna. Soleggiato altrove. Temperature in lieve flessione al nord.