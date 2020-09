METEO A 7 GIORNI: rinforzo dell'alta pressione con qualche temporale al sud

La seconda settimana di settembre sarà segnata da un rinforzo dell'alta pressione sull'Europa, una situazione che inevitabimente porterà ripercussioni anche sul tempo atteso in ambito italiano, laddove infatti l'espansione dell'alta pressione alle quote superiori sarà particolarmente efficace - ci riferiamo quindi alle nostre regioni settentrionali, le condizioni atmosferiche risulteranno più stabili ed il rischio di acquazzone nelle zone interne e montuose contenuto. Laddove invece troveremo infiltrazioni d'aria meno calda e più fresca in quota, potrebbero verificarsi episodi temporaleschi ed in generale in tempo risulterà più inaffidabile. Questo sarà vero soprattutto per le regioni del sud, dove nella seconda metà della settimana potrebbe verificarsi un certo aumento della nuvolosità, con fenomeni però circoscritti su alcuni particolari settori. Analisi in quota del modello LAMMA riferita a giovedì 10 settembre:

Questa parentesi di instabilità che apparentemente non sarà legata al passaggio di alcuna perturbazione, troverà ragione ancora in una vecchia circolazione depressionaria che a quel piunto sarà presente soltanto come disturbo in quota. Trattasi a tutti gli effetti di una depressione morente che sostando sulle calde acque del Mediterraneo, sarà comunque in grado arricchirsi di umidità, sfruttando quel poco di vorticità che sarà ancora presente, dando luogo a fenomeni di instabilità con temporali molto localizzati. A farne le spese sarà soprattutto la Sardegna. Stima delle precipitazioni previste dal modello LAMMA nella notte tra giovedì e venerdì:

Tra sabato e domenica qualche temporale potrebbe tornare a farsi vedere anche sulla fascia alpina e sui rilievi del sud, soprattutto su Sicilia e Calabria, mentre altrove il tempo risulterà abbastanza stabile.



Domenica e lunedì i modelli ipotizzano inoltre un rinforzo dell'alta pressione con tempo soleggiato e temperature che tenderanno a portarsi alcuni gradi sopra alle medie del periodo. Ecco l'analisi in quota del modello americano riferita a martedì 14 settembre, dove viene mostrata la presenza di questo nuovo anticiclone sull'Europa e sul Mediterraneo centrale, ma anche la nuova tendenza ad un abbassamento della pressione e dei geopotenziali sull'ovest Europa, con possibili risvolti per il futuro:

Sintesi previsionale da mercoledì 9 a mercoledì 16 settembre:



Mercoledì 9 con qualche annuvolamento sulla Sardegnae marginalmente sul norde-ovest, qualche nube al pomeriggio anche sulla dorsale appenninica. Soleggiato altrove. Caldo moderato.



Giovedì 10 possibilità di qualche temporale sulla Sardegna, con lieve flessione termica, nubi irregolari raggiungono anche il nord ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sulla dorsale appenninica. Soleggiato altrove.



Venerdì 11 nuvolosità sparsa più intensa al nord-ovest e sulle regioni tirreniche, qualche piovasco sulla Sardegna, più sole altrove. Temperature stazionarie.



Sabato 12 qualche annuvolamento più consistente raggiunge il sud, con qualche piovasco. Più sole altrove. Temperature stazionarie.



Domenica 13 qualche annuvolamento più consistente al pomeriggio sull'Appennino centrale e meridionale, soleggiato altrove. Temperature stazionarie.



La prossima settimana porterà condizioni soleggiate al centro ed al nord, con temperature sopra la media. Qualche nube in più sulle regioni del sud, con dei piovaschi non esclusi.