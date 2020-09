METEO A 7 GIORNI: rinforzo dell'alta pressione con qualche episodio di marginale instabilità

La circolazione di bassa pressione che quest'oggi ha determinato forti temporali sulle regioni settentrionali, perderà rapidamente di intensità, senza essere più alimentata da ulteriori apporti di aria fredda in arrivo dal nord Europa. La chiusura della dinamica instabile verrà affidata al rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre che farà evolvere la nostra depressione in un cut-off, cioè un minimo ciclonico in quota non più collegato all'attività della corrente a getto. Sotto la spinta dell'alta pressione incalzante, seppur indebolita questa circolazione depressionaria continuerà a "vivere" anche nei prossimi giorni, sotto forma di un semplice disturbo in quota. Almeno inizialmente tale circolazione resterà confinata nei pressi delle isole Baleari, per poi nuovamente risalire di latitudine, con una accentuazione dell'instabilità a sfondo temporalesco per le regioni del centro e del sud tra venerdì e sabato prossimo. Almeno fino al prossimo giovedì sull'Italia saranno prevalenti scenari anticiclonici, con un profilo termico ancora abbastanza elevato. Analisi delle temperature massime previste sull'Italia dal modello americano nella giornata di giovedì 10 settembre:

Come detto, tra venerdì e sabato sperimenteremo maggiori condizioni di instabilità per le regioni del centro e soprattutto del sud, con temporali che diventeranno più probabili sui rilievi ma saranno possibili anche su alcuni tratti di costa. Regioni più colpite da questi episodi marginali di instabilità, concluderanno la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Basilicata, qualche spunto di instabilità anche nell'entroterra del centro Italia. Resteranno escluse le regioni settentrionali, dove il tempo resterà stabile per gran parte della settimana, con qualche disturbo soltanto sulle Alpi. Stima delle precipitazioni previste sull'Italia il prossimo venerdì:

Infine la prossima settimana potrebbe portare un netto rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo, con tempo soleggiato e valori di temperatura superiori alle medie stagionali. Analisi in quota calcolata dal modello americano per lunedì 14 settembre:

Sintesi previsionale da martedì 8 a martedì 15 settembre:



Martedì 8 con qualche temporale sulla Sardegna, la Sicilia e l'Appennino meridionale. qualche rovescio anche sulle Alpi, nubi sparse lungo la dorsale appenninica centrale e settentrionale, prevalenza di sole altrove, con temperature miti.



Mercoledì 9 ancora incerto sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche temporale. Nubi si spingeranno anche sulle regioni di nord-ovest, con qualche rovescio di pioggia sulle Alpi occidentali. Soleggiato altrove. Caldo ma senza eccessi.





Giovedì 10 con rischio di temporale sui rilievi del nord e del centro ma il tempo più instabile sarà appannaggio della Sardegna, con temporali che potranno toccare anche le zone costiere. Più sole al nord-est e sui versanti adriatici. Caldo moderato.



Venerdì 11 instabilità sui rilievi, più sole lungo le coste e sulle pianure. Caldo moderato.



Sabato 12 rinforzo anticiclonico con tempo più assolato anche sui rilievi. Caldo moderato.



Domenica 13 soleggiato con caldo moderato.



Lunedì 14 e martedì 15 soleggiate e calde.