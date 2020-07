METEO A 7 GIORNI: rinforzo dell'alta pressione con caldo intenso

L'ultima decade di luglio e la prima decade di agosto segnano ufficialmente la maturazione della stagione estiva, le temperature diventano ormai influenzate non soltanto dalla massa d'aria che grava sulle nostre teste ma anche dalla temperatura dei mari e dei suoli, laddove il Mediterraneo ormai surriscaldato, non riesce più a favorire l'innesco dei venti di brezza che portano refrigerio lungo le coste, al tempo stesso i suoli sono surriscaldati abbastanza da impedire una buona dispersione di calore durante le ore notturne. In questo periodo dell'anno si verificano anche dei cambiamenti dal punto di vista sinottico, non si riesce più a distinguere chiaramente l'origine degli anticicloni, spesso troviamo siail contributo sia delle masse d'aria subtropicali africane che delle masse d'aria oceaniche. Questa settimana il nostro Paese farà i conti con un anticiclone dalle caratteristiche miste, un po' africano, un po' azzorriano, in generale ci aspettiamo un profilo delle temperature in graduale salita, con valori di caldo particolarmente intensi tra mercoledì e venerdì nelle località pianeggianti interne. Ecco i valori di temperatura massima previsti dal modello americano per mercoledì 29 luglio:

Nonostante la presenza dell'alta pressione, riusciranno comunque a passare delle infiltrazioni d'aria più instabile soprattutto sulle regioni settentrionali, dove tra martedì e mercoledì sono previsti alcuni temporali lungo la fascia alpina e prealpina. Questi temporali non segneranno alcun ricambio d'aria ma saranno legati a dinamiche locali nelle quali infiltrazioni d'aria più fresca riusciranno a spingersi sulla Pianura Padana grazie ai valichi alpini, innescando fenomeni di instabilità locale. Ecco una stima delle precipitazioni previste dal modello americano nella notte tra martedì e mercoledì:

Una certa attenuazione del campo anticiclonico potrebbe verificarsi nei primi giorni di agosto, quando i modelli ipotizzano la migrazione del cuore più caldo e stabile dell'alta pressione sui settori meridionali del Mediterraneo, un abbassamento del flusso delle correnti occidentali, con lo sviluppo di circolazioni d'aria instabile che potrebbero arrivare a coinvolgere le regioni del nord. Analisi in quota calcolata dal modello americano per lunedì 3 agosto:

Sintesi previsionale da martedì 28 luglio a martedì 4 agosto:



Martedì 28 con qualche temporale su Alpi e Prealpi, nella notte qualche fenomeno anche sui settori di pianura a nord del fiume Po. Soleggiato e molto caldo altrove.



Mercoledì 29 ancora qualche temporale al nord, con un parziale coinvolgimento delle pianure. Soleggiato e molto caldo altrove.



Giovedì 30 soleggiato e caldo ovunque, con picchi fino a +40°C nell'entroterra del centro e del sud.



Venerdì 31 soleggiato ovunque. Qualche temporale pomeridiano sulle Alpi. Valori termici elevati.



Sabato primo agosto e domenica 2 agosto con qualche temporale sulla fascia alpina, soleggiato altrove. Temperature che saranno un po' più contenute al nord, ancora assai elevate al centro ed al sud.



Lunedì 3 e martedì 4 aumenta l'attività temporalesca al nord, rimane soleggiato altrove. Temperature che a livello nazionale segneranno una lieve flessione.