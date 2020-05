METEO A 7 GIORNI: rialzo della temperatura preludio ad un weekend instabile?

Proprio in queste ore, si sta sviluppando una vistosa onda anticiclonica dalle origini africane, si tratta del primo anticiclone che porta con sé un carattere tipico dell'estate, con temperature diffuse sopra i 30°C soprattutto per i paesi del sud-ovest Europa. In regioni della Spagna come l'Andalusia, le temperature massime odierne hanno toccato picchi fino a +32°C ma valori molto elevati sono previsti anche domani, localmente fino a +32°C/+34°C. Parte di questo caldo tende poi a trasferirsi verso la Francia meridionale ed infine verso l'Italia. Per quanto riguarda il nostro Paese, l'onda di calore si farà sentire tra domani e dopodomani, soprattutto sulle due Isole Maggiori, dove il quadro termico generale è atteso in netto rialzo. Nelle zone interne delle due Isole Maggiori saranno possibili picchi localmente superiori a 30°C. Stima delle temperature massime previste dal modello americano per mercoledì 6 maggio:

L'aumento della temperatura si farà sentire su tutto il Paese ma sulle altre regioni risulterà meno accentuato. Tra martedì e mercoledì saranno comunque possibili picchi fino a +25/+27°C nelle zone interne del centro e sulla Valpadana. Lungo le coste nei valori massimi l'aumento della temperatura risulterà più contenuto, questo grazie all'influenza portata dalle prime brezze di stagione. A partire dalla prossima fine settimana l'anticiclone tenderà ad attenuarsi, lasciando spazio ad una situazione progressivamente più instabile che potrebbe palesarsi già a partire dal prossimo fine settimana al centro ed al nord.

Una massa di aria fredda di origine settentrionale europea, troverebbe libero spazio di allungarsi verso la Penisola Iberica, laddove andrebbe a costruirsi un corpo nuvoloso in grado di estendersi verso il nostro Paese. Questa grande circolazione di bassa pressione, potrebbe mettere in gioco masse d'aria dalle caratteristiche molto diverse; per il 10-11 maggio, alcuni scenari previsionali ipotizzano addirittura una situazione di caldo quasi estivo per il sud, al tempo stesso una condizione di instabilità con temperature sotto norma al nord. Previsione del modello americano riferita a domenica 10 maggio:

Sintesi previsionale tra martedì 5 e lunedì 11 maggio:

Martedì 5 e mercoledì 6, saranno due giornate di tempo stabile ed assolato. Previsto un rialzo sensibile delle temperature massime soprattutto sulle due Isole Maggiori, nelle zone interne e lontane dal mare.



Giovedì 7 e venerdì 8 il tempo è previsto ancora stabile, in questa fase potrebbe consumarsi l'apice di caldo per le regioni del sud, con valori massimi localmente superiori ai 30°C nelle zone interne. Particolarmente colpita la Sardegna.



Nel weekend sabato 9 e soprattutto domenica 10, potrebbe svilupparsi una circolazione di bassa pressione sull'Europa occidentale, associata a condizioni meteo in peggioramento.



Lunedì rovesci di pioggia e nubi compatte guadagnerebbero la Sardegna, le regioni di nord-ovest ed i versanti tirrenici. Tempo più asciutto sui versanti adriatici. Flessione termica al nord, caldo che potrebbe insistere sullo Jonio e basso Adriatico.