METEO A 7 GIORNI: restano scenari di tempo INSTABILE

Una forte ondata di maltempo ha interessato le regioni settentrionali domenica 7 giugno. Una serie di forti temporali hanno duramente colpito sia le province di Varese, Como e Milano, sia il Veneto ed il Friuli. In particolare la provincia di Pordenone è stata colpita da forti precipitazioni temporalesche accompagnate da grandine. Nella zona si segnalano inoltre gravi danni all'agricoltura, con intere coltivazioni distrutte, soprattutto nelle aziende vinicole. La provincia di Varese ha dovuto fare i conti per molte ore consecutive con precipitazioni persistenti che hanno recato gravi allagamenti.

L'instabilità fatta di rovesci e temporali a carattere sparso, continueranno ad interessare il nostro Paese ancora per diverso tempo , infatti non sembra apparire all'orizzonte alcun scenario atmosferico in grado di portarci verso un periodo di caldo estivo con caratteristiche durature. Un profondo canale depressionario sarà percorso anche nei prossimi giorni da nuovi impulsi di instabilità che rinnoveranno condizioni di tempo incerto specie al nord. A breve ed a medio termine non si vedono scenari realmente estivi nemmeno per il centro ed il sud, dove le temperature saranno sì più elevate rispetto al nord ma i disturbi nuvolosi appaiono altrettanto frequenti.

La mappa di previsione del modello americano riferita a sabato 13 giugno, mostra ancora un nuovo impulso perturbato raggiungere l'Italia dalla "porta occidentale", pronto a rovinare il weekend su buona parte delle regioni centrali e settentrionali con delle nuove precipitazioni:

Il quadro generale delle temperature risentirà anch'esso della sostanziale MANCANZA di una circolazione anticiclonica in grado di veicolare masse d'aria calde subtropicali. Almeno fino al prossimo weekend i valori termici resteranno freschi specie al nord, con poche occasioni di caldo legate soprattutto alle ore centrali del giorno, durante i pochi momenti pienamente soleggiati di cui potremo usufruire. Ecco la previsione delle temperature massime riferite a domenica 14 giugno:

Soltanto con l'inizio della prossima settimana e soprattutto nell'evoluzione mostrata dal modello europeo appare un rialzo più convincente della temperatura dovuto ad un maggior contributo d'aria calda subtropicale (soprattutto per il sud) ma la previsione rimane ancora da valutare.

Sintesi previsionale da martedì 9 a martedì 16 giugno:



Martedì 9 e mercoledì 10 con rischio di temporali al nord ed al centro. Nubi di passaggio al sud. Temperature fresche specie al nord, un po' di caldo solo al Mezzogiorno.



Giovedì 11 si rinnovano ancora condizioni ideali allo sviluppo di temporali soprattutto nell'entroterra al centro ed al nord, marginalmente coinvolte le regioni di Mezzogiorno. Temperature stazionarie.



Venerdì 12 una giornata interlocutoria tra una e l'altra perturbazione. Cumuli sui rilievi con qualche rovescio di pioggia pomeridiano, soleggiato sulle coste e sulle pianure. Ripresa termica.



Sabato 13 e domenica 14 aumentano le nubi al nord ed al centro, con tendenza a piogge. Nubi di passaggio anche al sud, con rialzo termico. Temperature in nuova flessione al nord, stazionarie al centro. Ventilazione meridionale.



Lunedì 15 miglioramento del tempo con ampie schiarite. Ripresa termica.



Martedì 16 aumentano le nubi al nord, tempo discreto altrove.