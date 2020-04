Meteo a 7 giorni: qualche PIOGGIA in arrivo ma sempre con il contagocce

L'anticiclone batterà parzialmente in ritirata nel corso del fine settimana, sotto l'incalzare di una figura depressionaria in arrivo da ovest che però, faticando oltre misura per avanzare verso levante, solleverà davanti a sé aria calda di matrice africana, favorendo un consistente rialzo delle temperature, specie sulle isole e nelle aree che finiranno sottovento rispetto ai venti meridionali che andranno instaurandosi.



L'aria calda si umidificherà sorvolando il Mediterraneo e risultando anche moderatamente instabile sul Tirreno, la Sardegna e soprattutto la Toscana, l'Umbria e le Marche interne, tra domenica sera e lunedì anche su gran parte del nord-ovest e sul resto del centro.



La progressione della depressione verso levante verrà bloccata dall'inserimento di una corrente fredda ma secca di estrazione artica in arrivo dai quadranti nord-orientali che ridimensionerà le temperature tra martedì e giovedì, ma senza probabilmente alcun ulteriore risvolto precipitativo.



Certamente rispetto a questo tipo di correnti non mancheranno annuvolamenti indotti dall'effetto stau, cioè dall'orografia, segnatamente sul nord-ovest e il medio Adriatico, ma sulle altre regioni, eccezion fatta per il rinforzo del vento e il calo termico, il sole potrebbe imporsi facilmente.



Insomma ancora piogge con il contagocce, in attesa di capire se potrà esservi un "contact" ben più proficuo tra le correnti fredde e le depressioni in arrivo da ovest, almeno per il 25 aprile.



SINTESI GRAFICA sino a GIOVEDI 23 aprile:

SINTESI PREVISIONALE sino a GIOVEDI 23 aprile:

venerdì 17 aprile: un po' di nubi su Tirreno e Sardegna, anche qualche banco di nubi basse lungo le coste di Toscana e Lazio, per il resto velato o soleggiato. Mite.



sabato 18 aprile: nuvolaglia in transito al nord, sulle regioni centrali tirreniche e le isole maggiori, ma con fenomeni pressoché assenti, verso sera peggiora su Levante ligure e Toscana con piogge in arrivo dal mare. Sulle altre regioni cielo velato ed ancora abbastanza soleggiato, rinforzo dell'Ostro e del Libeccio, caldo pomeridiano con punte di 26-27°C.



domenica 19 aprile: nuvolosità irregolare su tutto il Paese, nelle prime ore qualche pioggia residua sulle zone interne del centro, poi schiarite. Clima ancora molto mite, punte di 27°C causa garbino in Emilia-Romagna, di 25°C al centro e sulle isole.



lunedì 20 aprile: tra la notte e la mattinata nuvoloso al nord e al centro con piogge sparse, specie sui versanti tirrenici e sul nord-ovest, piovaschi in Sardegna, solo nubi sparse altrove e tempo asciutto, in giornata piogge residue solo su estremo nord-ovest, asciutto sui restanti settori. Lieve calo termico.



martedì 21 aprile: nuvolosità irregolare al nord-ovest, sul medio Adriatico e sulla Sardegna ma con basso rischio di fenomeni, altrove velato o soleggiato, rinforzo dei venti da nord-est e moderato calo delle temperature.



mercoledì 22 e giovedì 23 aprile: irruzione fredda da nord-est con nubi al nord-ovest, sulla Romagna, il basso Veneto e il medio Adriatico con locali piovaschi non esclusi, abbastanza soleggiato altrove ma ventoso ovunque e più freddo, specie sul Triveneto.