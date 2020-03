Meteo a 7 giorni: qualche giorno tra le braccia dell'alta pressione, poi CAMBIAMENTI in vista...

L'ultima perturbazione di questo periodo relativamente più movimentato in campo meteo per la nostra Penisola, sta transitando in queste ore sui settori occidentali italiani. La giornata di domani, martedi 10 marzo, imporrà un deciso miglioramento per merito dell'aumento della pressione atmosferica sul nostro Paese. Ecco le previsioni grafiche:

Ciò che resterà della perturbazione transitata oggi sul nostro Paese darà ancora luogo a qualche pioggia sulla Sicilia, ma in via di definitiva attenuazione.

Nel contempo, la coda di un nuovo sistema perturbato che sfilerà oltralpe causerà qualche precipitazione sulle Alpi, segnatamente lungo le creste e i versanti esteri. Su tutte le altre regioni il tempo si prevede stabile, soleggiato e con temperature in aumento.

Il dominio dell'alta pressione andrà avanti sull'Italia almeno fino alla giornata di venerdi 13 marzo, con belle giornate di sole, pochi addensamenti e un generale aumento delle temperature (si leggano qui tutti i dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/conferme-parentesi-di-bel-tempo-primaverile-nei-prossimi-giorni-sull-italia/84642/)

A seguire, nella giornata di sabato 14 marzo, è previsto sull'Italia il transito di un veloce impulso instabile inserito in un flusso di correnti da nord-ovest...

Un veloce passaggio di rovesci è atteso tra il nord-est e il centro con qualche nevicata sui rispettivi rilievi. Sul resto d'Italia, a parte un po' di vento e un lieve calo delle temperature, non si avranno fenomeni degni di nota.

Quando cambierà la situazione? Probabilmente all'inizio della settimana prossima ed in particolare nella giornata di lunedi 16 marzo:

La media degli scenari del modello americano mostra una vasta depressione sul Mediterraneo centro-occidentale alimentata da aria fredda di diretta estrazione artica (frecce blu).

Il tempo inizierà a cambiare dal settore di nord-ovest, ma tutte le regioni verranno progressivamente (e successivamente) interessate dal maltempo nei giorni seguenti.

Ecco la sintesi previsionale valida fino a lunedi 16 marzo sulla nostra Penisola.

Martedi 10 marzo: residue piogge in Sicilia in attenuazione, qualche nevicata sui versanti esteri delle Alpi, per il resto situazione in miglioramento con prevalenza di sole e temperature in aumento.

Da mercoledi 11 fino a venerdi 13 marzo: bel tempo ovunque a parte qualche nube al nord e sul Tirreno. Molto mite ovunque, con punte superiori a 20° al sud.

Sabato 14 e domenica 15 marzo: qualche rovescio in transito dal nord-est verso il centro con effetti maggiori lungo il versante adriatico, per il resto nubi sparse e basso rischio di pioggia.

Lunedi 16 marzo: maltempo al nord-ovest, Sardegna e Tirreno, per il resto pochi cambiamenti.