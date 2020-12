Meteo a 7 giorni: qualche giorno di PAUSA, poi altre PIOGGE

L'ultima perturbazione a carattere freddo sta entrando in queste ore sull'Italia. Si tratta di un fronte nel complesso debole che sarà seguito da ampie schiarite al nord e al centro nella giornata di domenica 13 dicembre.

Le previsioni grafiche per la giornata festiva individuano finamente una bella giornata di sole per il settore centro-settentrionale italico, con temperature massime in aumento:

Un po' di instabilità sarà invece presente sulle Isole e soprattutto al meridione, dove si attendono anche rovesci specie tra la Sicilia, la Calabria e la Puglia.

Passato questo sistema frontale, il tempo ci regalerà un inizio settimana nel complesso soleggiato e mite stante l'arrivo di un po' di alta pressione tra le giornate di lunedi 14 e martedi 15 dicembre.

La provvidenziale pausa ai fenomeni che negli ultimi giorni hanno flagellato in lungo e in largo la Penisola, non dovrebbe durare a lungo; dall'Atlantico si avvicinerà una complessa depressione che invierà una perturbazione verso l'Italia tra le giornate di giovedi 17 e venerdi 18 dicembre.

La seconda mappa mostra il quadro sinottico per le ore centrali di giovedi 17 dicembre in Italia:

Ecco la perturbazione sopra menzionata che formerà un'ansa depressionaria sul bacino occidentale del Mediterraneo. A ruota finiranno sotto la pioggia prima il centro-nord, poi le isole e il meridione.

Questa volta i fenomeni saranno accompagnati da temperature miti, quindi solo le Alpi vedranno la neve, in media sopra i 1500 metri.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica Fantameteo; per il momento ecco la tendenza per i prossimi sette giorni in Italia.

Sabato 12 dicembre: rischio di piogge sul Tirreno, la Liguria e la Sardegna, altrove nubi irregolari, ma tempo asciutto. Freddo al nord.

Domenica 13 dicembre: piogge sparse al sud e sulla Sicilia. Tempo in netto miglioramento sul resto d'Italia con belle schiarite e basso rischio di pioggia.

Lunedi 14 e martedi 15 dicembre bel tempo e mite ovunque, velature al nord senza conseguenze.

Mercoledi 16 dicembre: prime piogge al nord con neve sopra i 1500 metri, bello al centro e al sud, mite.

Giovedi 17 e venerdi 18 dicembre: maltempo in estensione dalle regioni settentrionali verso il centro e il meridione, tanta neve sulle Alpi.

