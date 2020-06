METEO A 7 GIORNI: prove generali d'estate nella terza decade di giugno

Tra il pomeriggio e la serata di ieri, una nuova perturbazione si è portata a ridosso delle regioni settentrionali, determinando un cambiamento del tempo con temporali localmente anche intensi. A farne le spese sono state ancora una volta le regioni Piemonte e Lombardia, dove si sono verificati forti rovesci temporaleschi accompagnati anche da grandine talora abbondante. L'arrivo delle precipitazioni grandinigene hanno colpito duramente il paese di Suno, in provincia di Novara, dove in breve tempo le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e ghiaccio.



Questa fase di instabilità sarà destinata almeno in parte a smorzarsi proprio a partire dalle regioni settentrionali. Sperimenteremo infatti un rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre che sarà accompagnato da una fase atmosferica stabile ed estiva sull'Europa centrale ed occidentale, con temperature attese in rialzo anche sensibile. Su Spagna, Portogallo, Francia, Germania e Paesi Bassi, questo anticiclone porterà il primo assaggio di tempo estivo della stagione che si fa strada dopo un lungo periodo di tempo instabile.



Ecco la previsione del modello americano riferita a domenica 21 giugno, in cui possiamo osservare i primi passi dell'anticiclone sull'Europa, ad iniziare proprio dalla penisola iberica:

Cosa succederà sul nostro Paese?



Il tempo previsto in ambito italiano, continuerà a rimanere instabile ancora per alcuni giorni, sebbene non sia previsto il passaggio di alcun sistema nuvoloso organizzato. Nel fine settimana l'instabilità fatta di rovesci e temporali ad evoluzione diurna, si farà vedere soprattutto al centro ed al sud, colpendo le zone interne, mentre l'anticiclone, porterà un miglioramento del tempo al nord, con un rialzo della temperatura. L'anticiclone sull'Europa tenderà a consolidarsi ulteriormente nei primi giorni della prossima settimana, il tempo risulterà soleggiato al centro ed al nord, mentre qualche temporale insisterà sul Mezzogiorno. Le temperature sono previste ovunque in aumento ma senza valori esagerati di caldo.



Anomalie termiche previste dal modello americano alla quota di circa 1500 metri, martedì 23 giugno:

Sintesi previsionale da giovedì 18 a giovedì 25:



Giovedì 18 resta alto il rischio di temporali pomeridiani lungo la fascia alpina e prealpina. Tempo soleggiato al centro ed al sud. Temperature in lieve rialzo.



Venerdì 19 consueto sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione pomeridiana sull'Appennino settentrionale e sulle Alpi orientali, con qualche breve temporale. Soleggiato altrove. Lieve rialzo termico.



Sabato 20 con qualche temporale pomeridiano sui rilievi delle Alpi centrali ed orientali, nonché lungo la dorsale appenninica. Prevalenza di sole lungo le coste. Temperature gradevoli.



Domenica 21 aumenta il rischio di temporali al centro e al sud, con possibili sconfinamenti costieri su medio-basso Tirreno. Calo termico al sud, rialzo al nord.



Lunedì 22 tempo incerto al sud, con rischio elevato di temporali. Soleggiato al centro ed al nord, dove le temperature saranno in rialzo.



Martedì 23 ancora instabile al sud, con temporali più probabili nelle zone interne ma possibili anche sulle coste. Soleggiato altrove con temperature estive.



Mercoledì 24 e giovedì 25 con tempo stabile e soleggiato. Temperature estive ma senza caldo eccessivo.