Meteo a 7 giorni: prossima settimana tra PIOGGE e SCHIARITE

Il tempo si appresta a cambiare scenario sull'Italia e sul bacino del Mediterraneo; non lo farà subito, ma durante la prossima settimana quando si prevede il transito di due moderate perturbazioni.

Dopo un 25 aprile nel complesso soleggiato e con qualche breve rovescio sulle Alpi, le giornate di domenica 26 e lunedi 27 aprile vedranno rovesci sparsi lungo tutta la chiostra alpina, come mostra questa previsione grafica relativa alla giornata festiva:

Nubi e qualche pioggia si faranno vedere anche sulle due Isole Maggiori e sulla Calabria stante la risalita di una debole perturbazione afro-mediterranea. Su tutte le altre regioni il tempo si prevede buono fatta eccezione per addensamenti locali senza conseguenze e in un contesto termico gradevole.

Il tempo inizierà a cambiare nella giornata di martedi 28 aprile. A tal proposito, vi mostriamo il quadro delle precipitazioni previste dal modello americano proprio per la giornata in parola:

Il modello focalizza rovesci anche intensi in prossimità dell'alto Piemonte. Rovesci sparsi anche sul resto del nord Italia ad eccezione forse dell'Emilia Romagna. Piovaschi sparsi interverranno sul Tirreno e le Isole, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di mercoledi 29 aprile, sempre secondo il modello americano:

Ancora rovesci intensi sull'alto Piemonte; rovesci anche sul restante arco alpino e sulla Liguria, in estensione al versante tirrenico fino alla Campania. Anche la Sicilia vedrà piogge sparse nell'arco della giornata, mentre i settori adriatici e ionici resteranno in parte riparati e non avranno fenomeni degni di nota.

Il tempo manterrà caratteristiche di variabilità anche nei giorni seguenti stante la permanenza di correnti occidentali umide. Ecco la situazione estrapolata dal modello americano per la giornata di venerdi 1 maggio:

Le frecce rosse testimoniano l'arrivo di aria umida e mite da ovest con la possibilità di piogge specie al nord e al centro, ma alternate a fasi asciutte.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica "Fantameteo" . Intanto ecco la linea di tendenza del tempo fino a venerdi 1 maggio.

Sabato 25 aprile: bel tempo su tutta l'Italia a parte qualche rovescio sulle Alpi nel pomeriggio. Temperature in aumento.

Domenica 26 e lunedi 27 aprile: rovesci sulle Alpi, sulle Isole e sulla Calabria, bello altrove.

Martedi 28 e mercoledi 29 aprile: instabile su tutta l'Italia con rischio di piogge al nord e in tendenza anche lungo il versante tirrenico. Più aperto il tempo sui settori orientali, mite ovunque.

Giovedi 30 aprile e venerdi 1 maggio: ancora variabilità al nord e al centro con la possibilità di qualche pioggia. Tempo migliore invece al meridione e sulle Isole dove saranno presenti maggiori spazi soleggiati.