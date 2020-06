METEO A 7 GIORNI: prosegue l'estate mediterranea con qualche disturbo al nord

Quest'anno abbiamo dovuto attendere più del solito ma l'estate sul Mediterraneo sta decollando proprio adesso, quando le giornate di solleone cominciano ad avvicendarsi l'una all'altra, ci vuol poco a far lievitare le temperature fino a valori di caldo anche intensi. Un netto rialzo delle temperature lo stiamo sperimentando proprio in questi giorni e ci accompagnerà anche nel prossimo periodo, scandendo i ritmi di un'estate che è partita in ritardo (rispetto agli standard roventi degli ultimi anni), ma che dispone ancora di molto tempo per recuperare. Il rialzo delle temperature si fa sentire in particolar modo nelle zone pianeggianti interne e lontane dal mare, dove l'azione mitigatrice delle brezze non riesce ad arrivare e la colonnina di mercurio, complice anche l'elevato irraggiamento solare di giugno, riesce a spingersi ben oltre la soglia dei 30 gradi.

Nei prossimi giorni, unitamente ad un ulteriore lieve rialzo della temperatura in quota, sperimenteremo ancora un ritocco verso l'alto delle temperature al suolo, infine entro il prossimo fine settimana verranno a crearsi le prime condizioni di disagio da caldo. Ecco una stima delle temperature massime previste al suolo dal modello americano per venerdì 26 giugno:

A livello sinottico troveremo una vera propria cintura anticiclonica atta a proteggere i paesi dell'Europa centrale e meridionale, nonché l'area del Mediterraneo, dove almeno fino a venerdì il tempo risulterà tendenzialmente buono.

Con l'arrivo del fine settimana, appare probabile un ribasso nel flusso delle correnti occidentali, con il passaggio di alcune perturbazioni sull'Europa centrale. Di questa circolazione risentiranno soprattutto la fascia alpina e prealpina, con un aumento del rischio di temporali che in parte si farà sentire già tra oggi e domani, poi ancor più nel fine settimana. Maggiori dettagli a questo link: https://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/temporali-quali-aree-della-pianura-padana-verranno-maggiormente-coinvolte-nel-prossimi-giorni-/86184/

Nel frattempo vi proponiamo l'analisi in quota del modello americano riferita a domenica 28 giugno:

Sintesi previsionale tra giovedì 25 giugno e giovedì 2 luglio:

Giovedì 25 qualche temporale sui rilievi del nord, in possibile sconfinamento verso le pianure della Lombardia e del Veneto tra la sera e la notte. Soleggiato altrove con temperature calde.



Venerdì 26 con qualche temporale sulla fascia alpina e prealpina, soleggiato altrove con temperature calde.



Sabato 27 soleggiato e caldo. Qualche temporale sui rilievi del nord.



Domenica 28 soleggiato e caldo, con le prime sensazioni di disagio da afa. Rischio di temporali pomeridiani e serali sulla fascia alpina.



Lunedì 29 nuovo rinforzo anticiclonico, qualche isolato temporale possibile sulle Alpi, soleggiato e caldo altrove.



Martedì 30 con qualche temporale ancora sulle Alpi, soleggiato e caldo altrove.



Mercoledì 1 e giovedì 2 luglio potrebbe verificarsi una accentuazione dell'attività temporalesca al centro ed al nord, segnatamente sui rilievi. Soleggiato altrove, con condizioni calde ed afose.