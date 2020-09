METEO A 7 GIORNI: prima l'anticiclone, poi un passaggio perturbato per l'inizio della prossima settimana

A seguito dell'intenso peggioramento del tempo occorso negli ultimi giorni di agosto, l'estate tenta di nuovo di rimettersi in carreggiata e lo fa attraverso la distensione di un nuovo anticiclone previsto già a partire da domani. L'alta pressione riporterà una manciata di giornate caratterizzate da temperature in rialzo, fino a valori moderati di caldo (ci sarà spazio di nuovo per qualche massima "over 30°C" nell'interno). Tuttavia sarà un'estate molto diversa da quella delle trascorse settimane, le temperature resteranno comprese in un range decisamente più gradevole ed il caldo mancherà dei picchi eccessivi tipici dell'estate. A questo proposito, la fase di massima intensità del nuovo anticiclone verrà toccata tra venerdì 4 e sabato 5 settembre, quando il tempo risulterà soleggiato su tutto il Paese, mentre un cambiamento si farà vedere al nord a partire da domenica 6. Stima dei valori massimi previsti dal modello americano venerdì 4 settembre:

Che cosa ci aspettiamo la prossima settimana?



Come già approfondito su questo articolo: https://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/nuovo-peggioramento-ad-inizio-settimana-prossima-a-partire-dal-nord/86964/ una circolazione depressionaria atlantica riuscirà a scavarsi un varco sul Mediterraneo centrale, dando luogo ad un nuovo cambiamento delle condizioni atmosferiche. L'aria fredda veicolata dalla nuova depressione, riuscirà ad infilarsi attraverso la Valle del rodano ed a farne le spese saranno per prime le regioni dell'Italia settentrionale, dove ci aspettiamo un vistoso cambiamento del tempo nella giornata di lunedì, con dei nuovi temporali anche di tipo marittimo.



Tra martedì e mercoledì, sotto la spinta di un nuovo rinforzo dell'alta pressione oceanica, il corpo nuvoloso associato alla presenza di una massa d'aria più fresca in quota, si sposterà rapidamente verso le regioni del centro e del sud. In questa sede ne potrebbe essere colpita soprattutto la Sardegna ma al momento è ancora difficile comprendere il reale percorso di quello che nel frattempo si sarà trasformato in un "cut-off", cioè un minimo chiuso di bassa pressione non più legato all'attività della corrente a getto. Analisi in quota del modello americano riferita a mercoledì 9 settembre:

Sintesi previsionale da giovedì 3 a giovedì 10 settembre:



Giovedì 3 con tempo soleggiato quasi ovunque, qualche disturbo nuvoloso insisterà sui rilievi del nord-est. Temperature in ripresa.



Venerdì 4 soleggiato con temperature in ulteriore rialzo.



Sabato 5 soleggiato con caldo moderato.



Domenica 6 torna qualche temporale sui rilievi del nord, soleggiato altrove con caldo moderato.



Lunedì 7 tornano i temporali al nord, aumentano le nubi anche al centro, soleggiato al sud. Calo termico a partire dal nord.



Martedì 8 rovesci e temporali si trasferiscono rapidamente verso il centro Italia, soprattutto la Sardegna e le centrali tirreniche. Migliora al nord. Calo termico.



Mercoledì 9 e giovedì 10 ancora con un po' di instabilità sulle regioni del sud, soleggiato altrove.