Meteo a 7 giorni: Ponte del 2 giugno con gite a rischio acquazzone, poi serio peggioramento?

Una conca depressionaria coinvolgerà ancora l'Italia, specie quella centrale e meridionale, durante il prossimo fine settimana, andando a determinare annuvolamenti e qualche breve precipitazione temporalesca o rovescio di pioggia, soprattutto sulle zone interne e montuose.



Al nord prevarrà il sole e i fenomeni risulteranno concentrati unicamente sui rilievi e nelle ore pomeridiane. La persistenza di un flusso di correnti nord-orientali manterrà gradevoli le temperature, anche un po' fresche nottetempo e in mattinata.



I primi giorni della prossima settimana vedranno prevalere il bel tempo quasi ovunque, grazie alla temporanea rimonta di un cuneo di alta pressione, che stabilizzerà parzialmente le condizioni atmosferiche.



Al nord però tale cuneo risulterà blando e da mercoledì 3 giugno comincerà a ripresentarsi un po' di instabilità, segnale dell'avvicinamento di una vasta saccatura in discesa dal nord Europa e diretta sulla Francia.



Tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno al nord il peggioramento risulterà più netto e marcato, con frequenti precipitazioni anche temporalesche e di forte intensità.



Sarà possibile anche un coinvolgimento delle regioni centrali, specie di Toscana ed Umbria, mentre sul resto del centro i fenomeni, almeno in questa prima fase, risulteranno blandi ed isolati, del tutto assenti al sud, dove anzi si prevede un richiamo di aria calda dai quadranti sud occidentali e di conseguenza un netto rialzo termico.



SINTESI GRAFICA dal 30 maggio al 5 giugno:



SINTESI PREVISIONALE sino a al 5 giugno:

sabato 30 maggio: nuvolaglia irregolare su tutto il Paese, con ampie schiarite al nord, dove i fenomeni si concentreranno unicamente sui rilievi, e annuvolamenti più compatti al centro e al sud, dove più alto risulterà il rischio di precipitazioni pomeridiane o serali, specie all'interno e sull'Appennino, disturbando almeno in parte le gite fuori porta. Temperature gradevoli, fresche al mattino, miti o leggermente calde nel pomeriggio.



domenica 31 maggio: al nord prevalenza di sole con solo qualche addensamento nelle Alpi associato a brevi rovesci nel pomeriggio, al centro e al sud si rinnoveranno condizioni di moderata instabilità associata a spunti temporaleschi o rovesci di pioggia all'interno. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, specie al nord.



lunedì 1 e martedì 2 giugno: prevalenza di sole su tutto il Paese, temperature in aumento e qualche punta pomeridiana over 28°C, solo marginale l'attività temporalesca sui rilievi nelle ore pomeridiane.



mercoledì 3 giugno e giovedì 4 giugno: un po' di nuvolosità al nord associata a qualche rovescio pomeridiano o serale, specie a ridosso dei rilievi, leggera instabilità anche lungo la dorsale appenninica del centro nel pomeriggio con rovesci isolati, altrove soleggiato e abbastanza caldo.



venerdì 5 giugno: probabile moderato maltempo al nord con piogge e temporali, fenomeni più intensi a ridosso dei rilievi, instabile anche al centro, specie su Toscana, Umbria e nord Marche con brevi temporali o rovesci isolati, più sole procedendo verso sud, caldo sul meridione.



