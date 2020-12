Meteo a 7 giorni: PIOGGIA nel week-end su alcune regioni, poi NEBBIA in Valpadana

Tramonto arrossato a Gaggiano (MI), zona Navigli. Qui, all'inizio degli anni 80 del secolo scorso, sono state girate alcune scene del film "un povero ricco" con protagonisti Ornella Muti e Renato Pozzetto, tanti artisti si sono ispirati a dipingere quadri innevati nella zona dell'Imbarcadero. .



Aspettiamoci un tempo ancora decisamente autunnale e mite per il periodo, almeno sino alla Vigilia di Natale. E' atteso tra venerdi e lunedì il passaggio di un'onda depressionaria che porterà precipitazioni soprattutto tra Isole Maggiori e regioni di nord-ovest, con uno strascico nella giornata di lunedì sul nord-est e l'estremo sud.



Sono attese precipitazioni anche temporalesche tra Sardegna, Sicilia e Liguria, qualche fenomeno anche lungo le coste del Tirreno, ma soprattutto tra Piemonte, Lombardia ed arco alpino centro-occidentale, dove assumeranno carattere nevoso oltre i 1200m circa.



La prossima settimana si aprirà ancora con una nuvolaglia irregolare sull'Italia con fenomeni residui sul nord-est e le estreme regioni meridionali, ma con tendenza a rapido miglioramento per l'intervento di un promontorio anticiclonico, come si nota in questa mappa barica relativa a martedi 22 dicembre:

In questa fase potrebbero ripresentarsi le nebbie sul catino padano e nelle valli del centro, associate a freddo umido, specie notturno e mattutino. Si nota però anche l'avanzamento di una saccatura che potrebbe portate un certo peggioramento e un moderato calo delle temperature da Natale in poi, ecco la situazione prevista per giovedi 24 dicembre, la Vigilia:

Il vero pericolo per il Generale Inverno rimane però il rinforzo delle correnti da ovest (jet stream) che spazzerebbe via in un sol colpo tutte le sue velleità post-natalizie. Sarà davvero cosi? Seguite la rubrica del "fantameteo" per saperne di più.



SINTESI sino a GIOVEDI 24 DICEMBRE 2020:

venerdi 18 dicembre: al nord ovest nuvolaglia con qualche piovasco in Liguria, in estensione in serata alla bassa Lombardia. Instabile sulle Isole Maggiori con qualche rovescio o breve temporale sparso, specie a ridosso della Sardegna orientale. Nubi ma scarsi fenomeni anche lungo le coste del Tirreno, tempo discreto altrove. Temperature sempre miti.



sabato 19 dicembre: molto nuvoloso sul nord-ovest con qualche piovasco intermittente, specie in Liguria, nubi sparse e un po' di sole sul nord-est, Emilia-Romagna, versante adriatico; instabile su isole maggiori con rovesci intermittenti, nubi in aumento anche su tutte le regioni joniche (Calabria jonica, Salento, costa lucana jonica) ma ancora con tempo asciutto, sempre mite.



domenica 20 dicembre: al nord-ovest molto nuvoloso con alcune precipitazioni, anche a carattere di rovescio, neve sulle Alpi occidentali oltre i 1200m, al centro nubi irregolari con rovesci sulla Sardegna, più isolate lungo le coste del Tirreno, asciutto sul medio Adriatico. Al sud instabile con rovesci su Sicilia e regioni joniche con possibili spunti temporaleschi. Lieve calo termico.



lunedi 21 dicembre: migliora al nord-ovest e sulla Sardegna, schiarite anche al centro, nubi sparse e qualche rovescio su nord-est, Emilia-Romagna, regioni joniche, Sicilia, in attenuazione entro sera.



martedi 22 dicembre: bel tempo ovunque, in Valpadana e sulle valli del centro locali situazioni nebbiose. Temperature in diminuzione nei valori minimi, un po' di freddo umido sotto la nebbia. Velature in arrivo al nord nella seconda parte del giorno.



mercoledi 23 dicembre: nuvolaglia sulla Liguria e al nord-ovest, solo un po' di cirrostrati sul resto del nord, nubi in arrivo anche sulla Toscana, bello altrove, ancora mite per la stagione.



giovedi 24 dicembre: possibile peggioramento del tempo a partire dal nord e dalla Toscana ma con fenomeni solo di debole intensità e a carattere sparso, ancora tempo discreto altrove, temperature in lieve diminuzione al nord e sulla Toscana.



Situazione meteo LIVE:

--------------------------------------------------------------------