Meteo a 7 giorni: PIOGGIA in arrivo al NORD tra due distinte fasi anticicloniche

L'alta pressione dei Santi è ormai alle porte ed assicurarà bel tempo sull'Italia almeno fino a lunedi 2 novembre. La prima mappa si riferisce alla situazione prevista per domani, sabato 31 ottobre:

Tanto sole sull'Italia, alternato a qualche annuvolamento più intenso sulla Liguria, ma senza piogge. Questa situazione, tra l'altro accompagnata da temperature molto miti specie al centro e al sud, dovrebbe continuare fino a lunedi 2 novembre.

Non avremo però un monopolio indiscusso del sole. Lungo le coste liguri e dell'alto-medio Tirreno il cielo sarà spesso popolato di nubi basse, mentre sulle pianure andranno in scena nebbie piu o meno fitte di notte e al primo mattino.

La situazione tenderà in parte a modificarsi nelle giornate di martedi 3 e mercoledi 4 novembre stante lo scivolamento di una perturbazione sull'Europa occidentale verso la Penisola Iberica; la seconda mappa mostra la situazione attesa in Europa nella notte tra martedi 3 e mercoledi 4 novembre:

Alta pressione molto forte in Atlantico che farà da scivolo alla sopracitata perturbazione che vediamo schematizzata nella cartina. Il corpo nuvoloso, prima di puntare verso la Penisola Iberica, interesserà le regioni settentrionali dove agirà una blanda depressione sul Mar Ligure foriera di qualche pioggia. Scarsi o nulli gli effetti di questa perturbazione sul resto d'Italia.

Successivamente, il corpo nuvoloso attiverà una depressione in sede Iberica che avrà come primo effetto un nuovo aumento della pressione atmosferica sull'Italia. Ecco la mappa attesa per venerdi 6 novembre:

Si nota come la nostra Penisola torni sotto generali condizioni di bel tempo in compagnia dell'Europa centro-settentrionale. La depressione presente ad ovest tenderà però ad avanzare, ma lasciamo la parola al Fantameteo per tutti i dettagli.

RIASSUMENDO

Fino a lunedi 2 novembre bel tempo al centro, al sud e sulle Alpi con temperature superiori alle medie del periodo. Nubi basse tra pianure del nord, Liguria e alto Tirreno accompagnate da qualche pioviggine.

Tra martedi 3 e mercoledi 4 novembre: piogge al nord, specie al nord-ovest, unitamente alla Toscana. Le altre regioni non dovrebbero avere fenomeni. Clima mite ovunque.

Giovedi 5 e venerdi 6 novembre: nuovamente soleggiato e stabile, con temperature molto miti e rischio di nebbie sulle pianure e le bassure del centro-nord.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località