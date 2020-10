Meteo a 7 giorni: periodo piuttosto dinamico, a tratti TURBOLENTO

Autunno è anche maltempo. E quest'anno sembra che la stagione delle castagne e delle foglie cadenti sembra aver ingranato la quarta, proponendo una sorpresa dietro l'altra, per evitare di farci annoiare.



Ecco allora un secondo ciclone in arrivo: questa volta non entrerà franco nel Mediterraneo ma resterà di quinta sulla Francia, per poi scivolare al centro del Continente; nonostante questo riuscirà a determinare venti forti, sbalzi termici ed anche precipitazioni abbondanti al nord e su parte del centro.



I momenti più perturbati al settentrione risulteranno quelli tra venerdì e sabato mattina, per le regioni centrali tirreniche quelli di sabato, quando l'aria calda risalita dal nord Africa sarà ricacciata indietro a suon di temporali.



Da notare che al sud sino a domenica tornerà l'estate, proprio a causa di questo intenso richiamo di correnti sciroccali, che sarà poi sopraffatto dalle correnti atlantiche più fresche entro lunedì.



Proprio tra domenica e lunedì ecco allora giungere un secondo impulso, capace di portare piogge ancora rilevanti al nord e al centro, di traslare attenuate verso il meridione nella giornata di martedì.



Un'ultima appendice instabile è attesa tra mercoledì e giovedì, con il passaggio di un terzo impulso che si muoverà rapidamente da nord a sud. In questa fase l'aria fresca avrà ormai raggiunto tutto il Paese.



Da notare che sulle Alpi, soprattutto da sabato mattina, tornerà a cadere la neve sin sotto i 2000m a partire da ovest; queste sono sempre buone notizie per i ghiacciai.



SINTESI GRAFICA sino a GIOVEDI 8 OTTOBRE:

venerdì 2 ottobre: maltempo al nord con piogge e rovesci anche intensi a ridosso dei rilievi, in temporanea localizzazione sui settori occidentali verso sera. Al centro e al sud passaggi nuvolosi medio alti in un contesto almeno in parte soleggiato con rialzo termico. Locali piogge su nord Toscana e venti tesi da Ostro e Scirocco.



sabato 3 ottobre: maltempo diffuso nelle prime ore su nord-ovest, alto e medio Tirreno, Sardegna, in successivo trasferimento sul nord-est, qualche rovescio anche su nord Campania, molto caldo al sud causa Scirocco con punte di 33-34°C, migliora sul nord-ovest e sulla Sardegna con il passare delle ore. Ventoso ovunque. Neve sulle Alpi oltre i 2000m ma con limite in calo a 1700m nel corso della giornata.



domenica 4 ottobre: al mattino nuvolosità irregolare con schiarite ma anche addensamenti localmente intensi su Alpi e nord Appennino associati a rovesci, nevosi sulle Alpi oltre i 1900m. In giornata peggiora al nord e su alto e medio Tirreno con piogge diffuse e rovesci, temporali locali lungo le coste tirreniche e liguri. In serata temporali anche sulla Campania, asciutto sul resto del sud, temperature in calo, ma ancora caldo all'estremo sud.



lunedì 5 ottobre: al mattino schiarite al nord-ovest, ancora maltempo su centro e nord-est, schiarite poi anche in Sardegna, variabile al sud con rovesci su Campania e Molise, asciutto sulle regioni estreme, temperature in calo ovunque.



martedì 6 ottobre: tempo buono al nord, nuvolaglia irregolare al centro e al sud con rovesci all'interno e sul basso Tirreno a carattere sparso, clima fresco e ventilato.



mercoledì 7 ottobre: nuovo rapido peggioramento tra nord e centro con rovesci sparsi e qualche temporale isolato, in giornata migliora al nord-ovest, peggiora al sud.



giovedì 8 ottobre: instabile al centro e al sud, migliora al nord. Da verificare nei dettagli.

