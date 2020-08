Meteo a 7 giorni: occhi puntati al FINE SETTIMANA

Il mese di agosto chiuderà con il botto sulla nostra Penisola; non stiamo parlando di una forte invasione calda o di un rovente anticiclone.

La stagione estiva prenderà una sonora sberla da parte di una vasta saccatura che farà il suo ingresso nel Mediterraneo durante il prossimo week-end. Il caldo intenso verrà messo a sedere e molto probabilmente non tornerà piu sull'Italia nell'arco di quest'anno.

I massimi effetti della rottura stagionale attesa tra qualche giorno si avranno sulle regioni settentrionali e parte del centro...ma un po' tutta l'Italia verrà attraversata da piovaschi ed accuserà un calo delle temperature.

In questa sede vi mostriamo la FERITA inferta dalle correnti nord atlantiche ai danni dell'alta pressione mediterranea. La mappa in questione si riferisce all'andamento delle correnti alla quota di 5000 metri previste per la notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto:

Con la linea bianca abbiamo indicato l'asse della saccatura che come un pendolo si muoverà dall'Europa occidentale verso le nostre regioni. L'Italia sarà inserita nel ramo ASCENDENTE del flusso, ovvero nel punto in cui i fenomeni temporaleschi presentano solitamente maggior vigore ed energia.

A tal proposito, vi mostriamo la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco dei prossimi 6 giorni, ovvero fino a martedi 1 settembre:

Un grosso carico di pioggia è atteso sulla fascia alpina e Prealpina centrale ed orientale, con punte (stimate) di 150mm. Tanta pioggia cadrà anche sull'alta Toscana, con punte di 90mm.

Da notare le precipitazioni ancora scarse sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia che saranno le aree meno interessate dalla perturbazione in questione.

SINTESI PREVISIONALE FINO A MERCOLEDI 2 SETTEMBRE

Giovedi 27 agosto un po' di nubi al nord con qualche temporale sulle Alpi, per il resto sole e caldo.

Venerdi 28 agosto: temporali nel pomeriggio e in serata su Alpi, Prealpi e settori di pianura a nord del Po. Qualche piovasco anche sul restante settentrione, bello e caldo al centro e al sud.

Sabato 29 e domenica 30 agosto: tempo perturbato al nord e sulla Toscana con temporali anche intensi. Domenica estensione dei fenomeni anche al restante centro con cali termici sensibili. Ancora bel tempo e un po' caldo al sud e sulla Sicilia.

Lunedi 31 agosto: migliora al nord e sul Tirreno, instabile sul medio Adriatico e al sud con temporali. Calano le temperature anche al sud.

Martedi 1 e mercoledi 2 settembre ancora rischio di piogge sparse al nord e al centro con clima abbastanza fresco, più stabile e caldo al sud e sulle Isole.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località