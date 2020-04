Meteo a 7 giorni: occasioni PIOVOSE durante la settimana prossima, specie al NORD

L'alta pressione barcolla, ma per il momento non molla. Fino alla giornata di Pasqua non si prevedono cambiamenti importanti in Italia, che sarà ancora baciata dal sole quasi per intero.

Dopo un Sabato Santo assolato ovunque, la Pasqua vedrà qualche sparuto episodio instabile sulle Alpi e nelle aree interne dell'Appennino centrale. Ecco la probabilità di pioggia per la giornata festiva imbastita questo pomeriggio dal modello americano:

Gran sole ovunque e temperature superiori alle medie del periodo. Solo le Alpi e le aree appenniniche poste tra Lazio e Abruzzo saranno bagnate da qualche rovescio locale, in attenuazione in serata.

La giornata di Pasquetta vedrà invece un aumento della nuvolosità al nord-ovest e sul settori di ponente, con qualche pioggia in arrivo nell'arco della giornata sulla Sardegna (si legga questo articolo per maggiori dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pasquetta-arriver-qualche-pioggia-sulla-sardegna/85185/)

Successivamente cosa potrebbe succedere? Le mappe in nostro possesso mostrano la migrazione dell'alta pressione verso nord e la creazione di una struttura depressionaria in sede iberica già a partire da martedi 14 aprile:

Questa congiuntura barica farà affluire aria umida verso le regioni settentrionali, la Sardegna e il Tirreno dove si avranno piogge sparse e locali nevicate sulle Alpi occidentali a quote non elevate. Sul resto d'Italia permarrà una scarsità di fenomeni con le temperature che potrebbero aumentare al sud e sulla Sicilia complice il richiamo di correnti nord africane.

Questa situazione "di stallo" si manterrà in piedi per gran parte della settimana prossima. Ecco la mappa sinottica estrapolata dal modello americano per venerdi 17 aprile:

Notiamo poche novità rispetto alla mappa precedente: le piogge interesseranno soprattutto il nord-ovest, la Sardegna e l'alto Tirreno, mentre il resto d'Italia sarà interessato da un cuneo di alta pressione con tempo abbastanza stabile e piuttosto caldo per il periodo.

Se volete ulteriori delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la tendenza del tempo fino a venerdi 17 aprile.

Fino a PASQUA bel tempo ovunque con temperature superiori ai valori normali. Da segnalare solo qualche rovescio sulle Alpi e tra il Lazio e l'Abrizzo nel pomeriggio di Pasqua.

Pasquetta con nubi sparse al centro-nord e qualche pioggia in Sardegna, bello altrove.

Da martedi 14 fino a venerdi 17 aprile aria umida da sud determinerà alcune piogge al nord, sulla Sardegna e al centro, specie il lato Tirrenico, con neve sulle Alpi a quote non elevate sui settori occidentali; bel tempo e piuttosto caldo sul resto della Penisola.