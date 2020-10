Meteo a 7 giorni: nuovo MALTEMPO tra domenica e lunedi, poi variabilità

L'autunno alza la voce su diverse regioni italiane muovendo le fila di due distinte perturbazioni. La prima agirà al centro-nord tra la serata odierna, la notte e la giornata di domani, sabato 3 ottobre.

Il corpo nuvoloso determinerà fenomeni di forte intensità segnatamente al nord e sul Tirreno, mentre le altre regioni verranno risparmiate dal maltempo, al prezzo di un po' di caldo che si farà sentire al meridione.

La seconda perturbazione agirà tra il pomeriggio-sera di domenica 4 e la mattinata di lunedi 5 ottobre; ecco gli effetti sull'Italia secondo il modello americano:

Verranno nuovamente interessate dai fenomeni le regioni del nord (a partire dal nord-ovest) e le zone tirreniche centrali, unitamente ai rispettivi settori interni. Il fronte perturbato si muoverà poi sul resto d'Italia, ma con intensità minore.

Successivamente si entrerà in un regime di variabilità che dovrebbe tenerci compagnia per gran parte della settimana. La seconda mappa mostra il quadro sinottico previsto in Europa per mercoledi 7 ottobre:

Notate il corridoio di correnti occidentali che interesserà anche la nostra Penisola. Al nord e al centro saranno quindi possibili annuvolamenti associati a sporadici rovesci in un contesto termico gradevole; al sud e sulle Isole si avranno invece condizioni climatiche piu stabili, ma senza caldo anomalo.

Ecco comunque il dettaglio previsionale fino a venerdi 9 ottobre:

Sabato 3 ottobre maltempo al nord e sul Tirreno con fenomeni anche intensi in via di attenuazione nell'arco del pomeriggio; bel tempo e caldo invece al sud, specie sulle regioni estreme. Ventoso ovunque.

Domenica 4 ottobre: nuovo peggioramento nell'arco della giornata al nord e sul Tirreno con piogge e rovesci; ancora in attesa il meridione e il versante adriatico con tempo abbastanza buono e mite. Ventoso ovunque.

Lunedi 5 ottobre: variabilità su tutta l'Italia con belle schiarite al nord e al centro, mentre al meridione saranno possibili rovesci in via di attenuazione. Ventoso e mite.

Da martedi 6 a venerdi 9 ottobre variabilità con rischio di rovesci locali al nord e al centro, piu sole al sud e sulle Isole, temperature gradevoli ovunque.

