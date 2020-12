Meteo a 7 giorni: nuovo MALTEMPO a ridosso del week-end?

Tregua "armata" dei fenomeni sull'Italia, dopo un periodo caratterizzato da forte maltempo da nord a sud. La situazione sul Mediterraneo vede una blanda alta pressione che nei prossimi giorni cercherà di tenere a bada la foga delle perturbazioni atlantiche, riuscendoci però solo in parte.

Una di queste, molto attenuata, causerà qualche pioggia al nord e sulla Toscana nella giornata di mercoledi 16 dicembre, come mostrano le nostre previsioni grafiche:

Un po' di pioggia al nord e sulla Toscana, unitamente a qualche nevicata sulle Alpi al di sopra dei 1300-1500 metri. Sul resto d'Italia avremo solo un aumento della nuvolosità, ma senza fenomeni.

Tra giovedi 17 e sabato 19 dicembre andranno in scena condizioni di generale variabilità sul nostro Paese, con belle schiarite e temperature miti per merito di correnti sud-occidentali.

Qualche isolato piovasco non sarà comunque escluso sulla Liguria e limitati settori delle pianure del nord che saranno spesso avvolte da fitte nebbie.

Per un peggioramento più organizzato si dovrà attendere il fine settimana prossimo, quando una perturbazione atlantica muoverà verso i nostri lidi. Ecco la mappa estrapolata dal modello americano per domenica 20 dicembre:

Notiamo l'approccio della perturbazione all'Italia ospitata all'interno di una deformazione del flusso, ovvero una saccatura. Il fronte in questione darà piogge sparse specie al nord e sul Tirreno, mentre il meridione e il versante adriatico non riceveranno molti fenomeni.

Il transito si compirà in un contesto abbastanza mite con la neve relegata solo alle Alpi al di sopra dei 1200-1400 metri.

A seguire si aprirà per l'Italia un periodo di difficile analisi che potrebbe traghettarci verso situazioni invernali durante il periodo natalizio; per saperne di più leggete la rubrica Fantameteo.

SINTESI PREVISIONALE

Martedi 15 dicembre: un po' di nubi al nord senza conseguenze, per il resto soleggiato. Nebbie diffuse al mattino in pianura, altrove non farà freddo.

Mercoledi 16 dicembre: qualche pioggia al nord, sulla Toscana e brevi nevicate sulle Alpi sopra i 1300-1500 metri. Altrove un po' di nubi alte senza fenomeni. Clima non freddo.

Da giovedi 17 fino a sabato 19 dicembre: variabilità "positiva" sul nostro Paese con schiarite specie al centro e al sud. Un po' di nubi al nord associate a qualche isolato piovasco specie sulla Liguria. Mite ovunque.

Domenica 20 dicembre: molto nuvoloso al nord, sul Tirreno e la Sardegna con piogge sparse e rovesci, neve sopra i 1200-1400 metri. Altrove situazione migliore. Un po' freddo al nord, mite al centro e al sud.

Lunedi 21 dicembre: instabile sulle Isole e al meridione con rovesci, migliora altrove, persistenza di un clima mite.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località