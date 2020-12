Meteo a 7 giorni: NEVE in prospettiva, prima al CENTRO-SUD, poi al NORD

Sono giorni di attesa per la nostra Penisola, in vista di ciò che potrebbe accadere dopo Natale e attorno alla fine dell'anno. La prudenza non è mai troppa, ma sembra ormai probabile una doppia azione fredda che interesserà l'Italia nei prossimi sette giorni.

La prima colpirà in modo particolare il centro-sud con neve a bassa quota in Appennino, mentre la seconda potrebbe imbiancare gran parte della Valpadana all'inizio della settimana prosima.

Andiamo però con ordine perchè fino a giovedi 24 dicembre sull'Italia non capiterà nulla di importante. Avremo un flusso di correnti molto miti occidentali che determinerà qualche pioggia al nord e sul Tirreno, unitamente a deboli nevicate sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri.

Questa situazione di estrema mitezza si interromperà bruscamente nella giornata di Natale. Vediamo la mappa incentrata per il primo pomeriggio della giornata festiva:

La risalita (ancora parziale) dell'alta pressione atlantica verso nord metterà in moto correnti settentrionali che piloteranno un fronte freddo sulla nostra Penisola. La perturbazione agirà in modo particolare al centro e su parte del meridione con rovesci, vento forte e nevicate a quote anche molto basse sull'Appennino centrale.

Il calo termico sarà invece generalizzato ed interverrà sulla nostra Penisola tra Santo Stefano e la giornata di domenica 27 dicembre (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/il-momento-pi-freddo-della-settimana/88405/), quando sull'Italia si avrà una pausa sia del vento che dei fenomeni.

Tutto finito? Nemmeno per idea! Ad inizio settimana prossima sembra probabile una nuova e piu intensa irruzione artica che questa volta prenderà di mira l'Europa centro-occcidentale e il nord Italia; ecco la mappa estrapolata dal modello americano per lunedi 28 dicembre:

L'alta pressione verrà spedita in Atlantico; sull'Italia arriveranno correnti meridionali non eccessivamente fredde, che scorrendo sul cuscino freddo presente in Valpadana, daranno luogo a diffuse nevicate al nord anche in pianura. Un tempo piovoso, ma non freddo sarà presente invece sul resto d'Italia.

RIASSUMENDO

Fino a giovedi 24 dicembre condizioni di variabilità con clima mite e qualche pioggia tra il nord e il medio-alto Tirreno specie giovedi 24, stante un flusso di correnti di Libeccio. Bello al sud e sulle Isole.

Venerdi 25 dicembre: maltempo al centro e al sud con rovesci, vento forte e nevicate fino a 300-400 metri tra Umbria e Marche, 500-700 metri sul restante centro, 1000 metri al sud. Ventoso e temperature in forte calo ovunque.

Sabato 26 dicembre: instabile sul medio Adriatico e al sud con neve fin sui 300 metri tra Abruzzo, Molise e Puglia Garganica, 600-700 metri sul restante meridione. Bello, ma freddo al nord e sul restante centro con venti forti settentrionali.

Domenica 27 dicembre: pausa dei fenomeni in Italia con clima freddo al mattino e più mite nel pomeriggio.

Lunedi 28 dicembre: maltempo al nord con neve fino in pianura specie al nord-ovest. Piogge sul Tirreno e in Sardegna in un contesto non freddo, variabile e mite sul resto d'Italia.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località