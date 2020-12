Meteo a 7 giorni: nel week-end OMBRELLI aperti su molte regioni

Mitezza sino a Natale ma anche qualche momento piovoso. Poi l'inverno potrebbe suonare la carica, ma è ancora tutto da verificare. Per ora cerchiamo di scoprire quanta pioggia ci attende, dove e quando.



Si comincerà con mercoledi 16: pioggerelle leggere al settentrione, qualche spruzzata di neve sulle Alpi dalle quote medie, rovesci in Toscana, poi miglioramento dal pomeriggio.

Tra giovedi 17 e venerdi 18 ecco lo Scirocco attivarsi sul Tirreno e coinvolgere con nuvolaglia le Isole Maggiori, le coste e la Liguria, determinando anche rovesci di pioggia locali o spunti temporaleschi di origine marittima.

Il tutto a precedere il peggioramento più marcato del fine settimana, che coinvolgerà soprattutto il nord e ancora una volta le regioni tirreniche, qui la carta barica che lo descrive prevista per la notte tra sabato 19 e domenica 20:

Ecco l'acme del peggioramento: è domenica mattina, noterete le piogge piuttosto rilevanti su gran parte del nord, la neve (in verde) sulle Alpi generalmente a quote superiori ai 1000-1200m, i rovesci lungo il Tirreno e l'estremo sud (ma soprattutto in mare aperto):

Ancora variabilità è prevista per i giorni successivi, in attesa di capire se il vortice polare sfonderà con una saccatura ben più profonda sul Mediterraneo portando maltempo per le feste.



SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 22 DICEMBRE 2020:

mercoledi 16 dicembre: al nord molto nuvoloso con piogge sparse, specie su Lombardia, Veneto, Emilia, est Liguria, limite della neve sulle Alpi a 1000-1200m, ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni. Sulla Toscana nuvoloso con rovesci, specie a ridosso della costa tra Massa Carrara e Livorno. Sul resto d'Italia solo nubi sparse ma anche un po' di sole, specie al sud. Temperature in aumento nei valori minimi al nord, stazionarie nei valori massimi.



giovedi 17 dicembre: nuvolaglia irregolare su coste tirreniche, Sardegna, Liguria ma con piovaschi o rovesci solo locali e di breve durata, altrove nubi sparse con prevalenza di schiarite, più ampie e durature in Adriatico e sul nord-est. Temperature senza grandi variazioni e su valori superiori alla media.



venerdi 18 dicembre: instabile su Sardegna, Sicilia e coste tirreniche e liguri con locali rovesci o brevi temporali, nubi anche sulla Lombardia, le Alpi occidentali e il basso Piemonte, per il resto asciutto e in parte soleggiato. Temperature sempre relativamente miti per il periodo.



sabato 19 dicembre: peggiora al nord-ovest con piogge sparse, neve oltre i 1200m sui relativi settori alpini, nubi sparse al nord-est e sull'Emilia-Romagna, nubi sulle coste del Tirreno e sulle Isole Maggiori con ulteriori rovesci possibili alternati a schiarite, discreto altrove. Temperature in lieve calo nei valori massimi al nord.



domenica 20 dicembre: moderato maltempo al nord e lungo l'alto e medio Tirreno sino alla Campania con precipitazioni sparse, più continue ed estese al nord, limite della neve oltre i 1200m sulle Alpi, basso il rischio di pioggia su estremo nord-est e Romagna, variabile con isolati rovesci sulle Isole Maggiori, la Calabria e lo Jonio, tempo migliore sulle restanti zone. Temperature stazionarie.



lunedi 21 dicembre: nuvolaglia residua su tutte le regioni ma con basso rischio di pioggia e con tendenza a schiarite. Locali banchi di nebbia, temperature senza variazioni rilevanti.



martedi 22 dicembre: nuvolaglia in transito al nord e lungo l'alto e medio Tirreno, tempo più soleggiato sul resto d'Italia, sempre mite per il periodo.

Situazione meteo LIVE:

