METEO A 7 GIORNI: meno caldo e più instabilità sul tempo dei prossimi giorni

In queste ore l'anticiclone sull'Europa centrale e sul Mediterraneo si sta attenuando, ne prende il posto una circolazione di aria relativamente più fresca ed instabile in arrivo dai quadranti nord-occidentali - che nei prossimi giorni porterà una accentuazione dell'instabilità anche sul nostro Paese. Il cuore più caldo e stabile dell'alta pressione tende quindi a ritirarsi sull'Europa occidentale e sull'oceano Atlantico, restando in questa posizione almeno fino al prossimo fine settimana. Analisi sinottica del modello americano riferita a giovedì 16 luglio, nella quale distinguiamo chiaramente queste due grandi circolazioni, una più calda anticiclonica ed una più fresca oceanica:

Ne consegue che nei prossimi giorni il nostro Paese verrà interessato da flussi di correnti prevalentemente settentrionali, con un quadro generale delle temperature che resterà lontano dal caldo intenso che tipicamente si verifica in questo periodo dell'anno. I valori di temperatura risulteranno gradevoli specie al centro ed al nord. Stima delle temperature massime previste dal modello americano per giovedì 16:

Per quanto riguarda l'instabilità, quest'ultima si manifesterà soprattutto attraverso lo sviluppo di temporali, con fenomeni che in linea generale saranno più frequenti sui rilievi. Tra mercoledì e venerdì qualche temporale si spingerà anche sulle zone più di pianura e persino sulla con i tratti costieri, i fenomeni tenderanno ad essere più frequenti sui versanti adriatici, con qualche temporale più organizzato tra giovedì e venerdì. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per il pomeriggio di venerdì:

Sintesi previsionale da mercoledì 15 a mercoledì 22 luglio:

Mercoledì 15 qualche temporale sui rilievi del centro e del nord. Occasionali sconfinamenti costieri. Tempo più soleggiato al sud. Temperature gradevoli.



Giovedì 16 ancora con qualche spunto temporalesco lungo Alpi ed Appennino. Più sole lungo le coste, al sud e sulle isole maggiori. Temperature stazionarie.



Venerdì 17 un impulso di instabilità scivola lungo le regioni orientali, provocando rovesci e temporali maggiormente diffusi ed organizzati. Coinvolgimento delle zone costiere adriatiche. Nubi sparse con qualche spunto temporalesco altrove. Temperature in calo.



Sabato 18 tempo instabile al sud, migliora al centro ed al nord. Temperature gradevoli.



Domenica 19 rinforzo dell'alta pressione con tempo più soleggiato e temperature in rialzo.



Lunedì 20 tornano dei temporali sulla fascia alpina e prealpina, soleggiato e caldo altrove.



Martedì 21 e mercoledì 22 luglio soleggiato con qualche spunto temporalesco solo sulle Alpi.