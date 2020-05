Meteo a 7 giorni: maggio ci saluterà con i TEMPORALI?

La primavera meteorologica sta per cedere il testimone alla stagione calda per antonomasia, ovvero l'estate. Meteorologicamente, la nuova stagione inizierà esattamente 21 giorni prima rispetto alla più nota scadenza astronomica, diventando realtà al primo di giugno.

Quest'anno non ci sarà il temuto anticiclone africano a sovraintendere questo scambio, ma una condizione fresca ed instabile che dovrebbe interessare un po' tutta l'Italia ad iniziare dal prossimo week-end.

Fino a giovedi 28 maggio i bollenti spiriti dell'alta pressione verranno contrastati da inifiltrazioni di aria fresca ed instabile che si faranno sentire con qualche temporale nelle aree interne, unitamente ad un clima nel complesso gradevole.

Questa la previsione grafica per la giornata di domani, martedi 26 maggio:

Il sole sarà presente su quasi tutta l'Italia fatta eccezione per una leggera instabilità sul nord-est e le zone interne del centro-sud dove non escludiamo qualche breve temporale.

Tra mercoledi 27 e giovedi 28, inoltre, aria più fresca scivolerà lungo il versante adriatico imponendo un'ulteriore discesa dei termometri specie nei settori interni.

Da venerdi 29 magggio, invece, la parte forte dell'alta pressione si trasferirà più ad ovest e più a nord. Da noi subentreranno condizioni instabili dettate soprattutto dall'arrivo di aria fredda da nord-est. Ecco la mappa sinottica attesa per le ore centrali di venerdi 29 maggio:

L'alta pressione creerà un ponte dal vicino Atlantico alla Scandinavia dove il tempo sarà stabile e anche piuttosto caldo.

In sede Mediterranea nulla di tutto ciò...anzi, avremo una struttura blandamente ciclonica con rischio di temporali su una buona fetta del nostro Paese, specie al centro e al nord. Anche il quadro termico ne risentirà, garantendo valori addirittura freschi laddove agiranno i rovesci.

Volgendo lo sguardo a prua e arrivando all'ultima domenica di maggio, il quadro barico sembra mutare poco:

Ancora alta pressione ubicata in sede scandinava: condizioni moderatamente instabili sulla nostra Penisola dettate da rovesci e temporali che alterneranno la loro voce a momenti di cielo sereno, in un contesto termico non caldo.

Se volete sapere la tendenza per i primi giorni di giugno leggete la rubrica Fantameteo. Per il momento ecco la tendenza del tempo fino a lunedi 1 giugno.

Fino a giovedi 28 maggio: tempo abbastanza buono in Italia con qualche temporale nelle aree interne del centro-sud e sulle Alpi. Fresco in Adriatico e nelle aree interne, caldo nella norma altrove.

Venerdi 29 maggio: instabile al nord e al centro con temporali sparsi e calo termico. Variabile sulle altre regioni con fenomeni meno probabili su Isole ed estremo sud.

Sabato 30 e domenica 31 maggio: tempo moderatamente instabile ovunque con schiarite alternate ad addensamenti anche intensi con rischio di temporali specie nelle aree montuose. Non farà caldo.

Lunedi 1 giugno persistenza di condizioni instabili specie al nord e al centro, tempo migliore al sud.