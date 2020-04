Meteo a 7 giorni: le PIOGGE potrebbero tornare da martedì 28 aprile

La depressione che sta ancora interessando le nostre estreme regioni meridionali tende ad esaurire la sua azione, originando le ultime precipitazioni residue nella giornata di venerdì.



Altrove il tempo è già migliorato e rimarrà buono anche per gran parte del fine settimana, eccezion fatta per un'accentuazione dell'instabilità lungo le Alpi nelle ore pomeridiane e il disturbo arrecato domenica dal passaggio di una linea di instabilità a ridosso della Sicilia.



Lunedi 27 il tempo si manterrà ancora nel complesso buono, mentre tra martedì 28 e mercoledì 29 è atteso il passaggio di un impulso instabile in arrivo da ovest, in seno ad una saccatura, che originerà rovesci sparsi e qualche temporale, a partire dalle zone occidentali del Paese.



Esso sarà presumibilmente seguito da un impulso secondario, che introdurrà anche aria più fresca, in grado di rinnovare l'instabilità anche nella giornata di giovedì. Le temperature risulteranno miti nel fine settimana, mentre caleranno di qualche grado all'arrivo delle precipitazioni.



Qui la previsione grafica riassuntiva prevista sino a giovedì 30 aprile:



Ecco la previsione testuale in SINTESI sino a giovedì 30 aprile:

venerdì 24 aprile: al sud nuvolosità residua con qualche rovescio sparso, possibile soprattutto nel pomeriggio e sulle zone interne ed appenniniche, più probabile su Calabria, Sicilia e Puglia, tendenza a miglioramento, bel tempo altrove, salvo modesti annuvolamenti in Appennino e sulle Alpi. Temperature in lieve aumento e clima gradevole ovunque.



sabato 25 aprile: bella giornata di sole, nelle Alpi durante le ore pomeridiane sviluppo di cumuli e qualche isolato rovescio possibile, temperature in lieve ulteriore rialzo.



domenica 26 aprile: lieve accentuazione dell'instabilità lungo le Alpi con brevi rovesci pomeridiani a carattere sparso, ancora tempo buono sul resto del nord e al centro, nubi in arrivo a ridosso di Sardegna e Sicilia con rovesci sparsi, specie sulla Sicilia occidentale, abbastanza soleggiato sul resto del sud, salvo addensamenti cumuliformi lungo l'Appennino nel pomeriggio. Temperature quasi stazionarie.



lunedì 27 aprile: tempo nel complesso buono ovunque, salvo addensamenti temporanei a carattere irregolare, più probabili sui rilievi e nelle ore pomeridiane. Temperature sempre miti, un po' calde nel pomeriggio, specie all'interno, al nord e sul Tirreno.



martedì 28 aprile: peggiora al nord e su gran parte dei versanti tirrenici sino alla Campania con rovesci sparsi e qualche temporale, nubi in aumento anche sul resto del Paese, sin sulla Sicilia con locali precipitazioni possibili entro sera. Temperature in diminuzione nei valori massimi.



mercoledì 29 e giovedì 30 aprile: persistenza di condizioni di moderata instabilità con nuvolosità variabile associata a brevi rovesci o temporali, più probabili nel pomeriggio e sulle zone interne e montuose, temperature in ulteriore lieve calo e clima un po' fresco.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------