Meteo a 7 giorni: le feste di NATALE all'insegna della **NEVE** su diverse regioni

L'appuntamento con l'inverno sta per scoccare. Natale coinciderà con un peggioramento del tempo di stampo invernale su molte regioni del Paese, in particolare quelle nord-orientali ed il versante tirrenico, mentre per Santo Stefano la depressione che si verrà scavare sul Tirreno punterà il meridione, dispensando rovesci anche temporaleschi e ancora qualche nevicata in Appennino e di riflesso sul medio Adriatico a quote basse.



Sempre per Santo Stefano al nord affluirà aria più secca ma sempre fredda, che dilagherà attenuata anche sul resto del Paese, un raffreddamento ideale per preparare il terreno alla nevicata prevista tra domenica sera e lunedì mattina su gran parte del nord, escluse le zone costiere e gran parte dell'Emilia-Romagna, che finirà tra le braccia di un mite Garbino.



Andiamo con ordine: ecco tutta la sequenza delle mappe! Si parte con un focus sul pomeriggio di Natale, dove si nota l'instabilità sul nord-est e le regioni tirreniche:

La depressione sul Tirreno seguiterà a muoversi verso sud nel corso della giornata di Santo Stefano con le conseguenze che vedete:

La diminuzione delle temperature imposta dall'afflusso freddo si farà sentire maggiormente al nord e domenica l'arrivo della nuova perturbazione comincerà a determinare nevicate anche copiose nella notte su lunedi, specie su Alpi, Appennino ligure, Lombardia, alta Toscana (aree interne) guardate anche le piogge sul Lazio con un po' di neve di addolcimento sul Reatino:

Tra la notte e il primo mattino di lunedì ancora neve in pianura su molte zone del nord dal Piemonte al Friuli, ma con Polesine, Romagna e gran parte dell'Emilia, le coste venete e friulane che non vedreanno fiocchi, cosi come Cremonese e Mantovano:

Dopo il passaggio del fronte, che porterà ancora molta pioggia sino a lunedì sera-notte sulle regioni centrali e residue nevicate su est Alpi, da martedi a giovedi sull'Italia prevarranno condizioni di spiccata instabilità ma con fenomeni quasi tutti concentrati al centro, sulla Campania e l'estremo nord-est, molto meno altrove. Farà ancora piuttosto freddo al nord, molto meno al centro e soprattutto al sud.

IL TEMPO in SINTESI sino a giovedi 31 dicembre:

Natale: nuvolosità irregolare al nord-ovest ma con tempo asciutto su Piemonte e Valle d'Aosta, ma anche su nord Lombardia, sul resto della regione e sulla Liguria possibili rovesci passeggeri, seguiti da schiarite. Sul nord-est instabile con rovesci nevosi sulle Alpi e poi in Appennino a quote sempre più basse, sin sotto i 500m entro sera. Più freddo ovunque, specie in quota. Al centro instabile con rovesci sparsi lungo le regioni tirreniche, maggiori schiarite in Adriatico, al sud instabile su Campania e Calabria con rovesci, variabile sul resto del sud ma con ampie schiarite, ancora mite, ma ventoso.



Santo Stefano: migliora al nord con un po' di vento e clima più freddo, al centro rovesci di neve a quote collinari su Medio Adriatico, schiarite ma tempo ventoso e freddo sul Tirreno e la Sardegna, instabile con rovesci o brevi temporali sparsi al sud, spruzzate di neve in Appennino oltre i 700m, ventoso. Calo termico ovunque.



Domenica 27 dicembre: al nord dapprima sereno e freddo con gelate, poi rapido aumento della nuvolosità ma sino a sera asciutto, poi nevicate a partire da Alpi, Appennino ligure e Lombardia. Al centro bel tempo, ma in serata peggiora sul Lazio con rovesci sparsi e qualche nevicata sul Reatino a quote basse, anche sulla Toscana neve a quote basse nelle zone interne tra Garfagnana, Lunigiana, Fiorentino ma qui con passaggio a pioggia. Al sud instabile con rovesci sparsi, specie sull'area jonica e brevi nevicate sull'Appennino lucano e calabrese oltre i 700m, migliora.



lunedì 28 dicembre: al nord maltempo con neve sino in pianura su Piemonte, ovest e centro Lombardia, alto Veneto, alto Friuli, Appennino ligure, Piacentino ma in trasformazione in pioggia dalla Bergamasca verso est nel corso della giornata, neve anche sui fondovalle alpini, migliora già dal mattino su Valle d'Aosta, Piemonte ed estremo ovest lombardo, poi anche Liguria. Al centro instabile con piogge e temporali su Toscana e Sardegna, in estensione al resto del centro con rovesci o temporali sparsi. Al sud instabile con rovesci sulla Campania, variabile altrove ma secco, temperature in aumento al centro, al sud e sull'Emilia-Romagna, freddo umido al nord.



Da martedi 29 a giovedi 31 dicembre: tempo ancora inaffidabile con piogge sparse al centro e sul nord-est, neve a quote collinari sul Triveneto, generalmente asciutto al nord-ovest e solo qualche fenomeno di instabilità al sud, temperature in lieve calo.



