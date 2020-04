Meteo a 7 giorni: la PIOGGIA si rifugia al SUD

Finalmente la pioggia è arrivata su una buona fetta dello Stivale. Alcune aree sono purtroppo rimaste a secco o hanno avuto piogge insignificanti, ma accontentare tutti in una Penisola estesa in latitudine come la nostra non è mai facile.

Si spera che altre piogge arrivino nelle prossime settimane in modo da colmare o ridurre il deficit precipitativo che da mesi interessa l'Italia.

Nei prossimi tre giorni saranno le regioni meridionali e parte di quelle centrali a beneficiare di ulteriori precipitazioni, mentre al nord il sole non dovrebbe mancare sotto l'egida di un tempo complessivamente asciutto.

La mappa delle previsioni grafiche per la giornata di domani, martedi 21 aprile, mostra ancora un discreto numero di piogge sull'Italia:

Al nord le ultime piogge cadranno tra l'Emilia Romagna, il basso Piemonte e la Liguria, ma tenderanno ad attenuarsi nell'arco della giornata. Su tutte le altre regioni avremo tempo instabile con anche qualche rovescio temporalesco specie al meridione e sulle Isole.

Successivamente, la pressione dovrebbe blandamente aumentare sull'Europa centrale e sul nord Italia. La depressione verrà quindi ricacciata verso sud in direzione del nostro meridione. Ecco la mappa estrapolata dal modello americano per giovedi 23 aprile:

Le regioni settentrionali e gran parte di quelle centrali, quantomeno il lato tirrenico e la Sardegna, avranno condizioni di variabilità senza piogge importanti. Al meridione, sul medio-basso Adriatico e sulla Sicilia il tempo sarà a tratti perturbato con piogge e rovesci sparsi.

Tra venerdi e sabato la depressione sopra citata dovrebbe ulteriormente attenuarsi e spostarsi verso la Grecia. In questo modo la nostra Penisola avrà due giornate in prevalenza soleggiate a parte qualche rovescio che potrebbe interessare le aree interne appenniniche e le Alpi specie nel pomeriggio. Anche il quadro termico tenderà ad aumentare da nord a sud, ma senza esagerare.

Arriveremo così alla giornata di domenica 26 aprile quando una perturbazione potrebbe sfiorare le regioni settentrionali con alcuni rovesci. Ecco la probabilità di pioggia imbastita questo pomeriggio dal modello americano per la giornata domenicale:

Probabilità di pioggia ELEVATA per l'arco alpino e le aree pienaggianti prospicienti; MEDIA per il restante settentrione. Sul resto d'Italia la probabilità sarà invece BASSA o NULLA a testimoniare una complessiva situazione di bel tempo.

SINTESI PREVISIONALE FINO A LUNEDI 27 APRILE:

Martedi 21 aprile: tempo molto instabile al centro e al sud con piogge sparse e rovesci, situazione in miglioramento al nord con le ultime piogge sui settori più meridionali ed occidentali, in via di attenuazione.

Mercoledi 22 e giovedi 23 aprile: variabilità con schiarite al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna; ancora maltempo altrove con piogge e rovesci sparsi.

Venerdi 24 e sabato 25 aprile: bel tempo ovunque e temperature in aumento. Qualche rovescio sarà probabile nelle zone interne e sulle Alpi durante il pomeriggio.

Domenica 26 e lunedi 27 aprile: peggiora al nord, specie sulle Alpi, con rovesci e qualche temporale, per il resto tempo buono a parte incertezze nelle zone interne e durante il pomeriggio.

