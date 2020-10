METEO A 7 GIORNI: l'ultima perturbazione prima di un weekend piÃ¹ tranquillo

Una attiva circolazione di bassa pressione governa il tempo dello stivale italiano già da alcuni giorni, agevolando lo sviluppo di corpi nuvolosi che si succedono sullo stivale italiano con elevata frequenza. In questa situazione di forte dinamicità atmosferica, trova spazio una nuova perturbazione che riporterà piogge e temporali al centro e su una parte del nord Italia nella notte tra mercoledì e giovedì. Ne saranno interessati il medio ed alto versante tirrenico, con piogge più abbondanti su Riviera Ligure di Levante, Toscana, Umbria e Lazio. Mentre domani le precipitazioni si estenderanno anche al Triveneto ed ai versanti adriatici, per poi lasciare spazio ad un miglioramento generale del tempo a partire dal pomeriggio. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per la mattinata di domani, giovedì 15 ottobre:

Con l'arrivo del fine settimana, l'ampia circolazione di bassa pressione che per giorni ha governato il tempo d'Europa, portando temperature inferiori alle medie del periodo, andrà perdendo di importanza. Sull'Italia le temperature potranno recuperare qualche grado ma il tempo non si ristabilirà del tutto, in quota infatti resteremo influenzati da una circolazione depressionaria che rinnoverà le condizioni favorevoli allo sviluppo di addensamenti nuvolosi più frequenti e probabili sui versanti tirrenici, con qualche precipitazione non esclusa. Analisi in quota del modello europeo , riferita a domenica 18 ottobre:

Un cambio più deciso di circolazione potrebbe verificarsi entro la prima metà della prossima settimana, attraverso lo sviluppo di un nuovo perno depressionario sull'ovest Europa, evento che aprirebbe la strada a tutt'altro tipo di circolazione per il Mediterraneo, una circolazione assai più umida e mite, portata dai venti oceanici, con nuovi scenari di pioggia che si affacceranno per le regioni del nord, una parentesi dal sapore estivo per il sud. Analisi in quota del modello europeo riferita a mercoledì 21 ottobre:

Sintesi previsionale da giovedì 15 a giovedì 22 ottobre:



Giovedì 15 ancora con tempo instabile e precipitazioni diffuse al mattino al centro ed al nord. Successivo miglioramento dal pomeriggio. Ventilazione a regime ciclonica, temperature molto fresche.



Venerdì 16 annuvolamenti a carattere sparso, con qualche pioggia al nord-est, sul medio e sull'alto versante Tirrenico. Maggiori schiarite al nord-ovest, la fascia alpina e sul meridione. Temperature stazionarie.



Sabato 17 ancora annuvolamenti con qualche pioggia sui versanti tirrenici, maggiori scharite sui versanti adriatici ed al nord. Lieve ripresa termica.



Domenica 18 qualche annuvolamento sparso lungo le regioni del versante tirrenico, maggiori schiarite altrove. Lieve ripresa termica.



Lunedì 19 e martedì 20 pausa interlocutoria, con qualche addensamento più compatto lungo il tirreno ma con basso rischio di pioggia. Venti occidentali e ripresa termica.



Mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre peggiora al nord, con nubi e precipitazioni, rialzo termico al sud, con tempo soleggiato. Ventilazione meridionale.