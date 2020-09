Meteo a 7 giorni: l'estate abdicherà nel corso della prossima settimana?

L'estate sfiorirà fisiologicamente, anche se non dovesse intervenire alcun serio cambiamento del tempo.



Succede QUASI sempre durante la terza decade di settembre. L'incidenza dei raggi solari diventa meno importante, le giornate si accorciano ancora, le notti si allungano e per quanto un anticiclone possa resistere si va incontro all'inevitabile fenomeno delle prime "inversioni termiche", con la barriera di foschia e smog nei bassi strati, che limita la potenza del soleggiamento.



Non siamo tuttavia di fronte ad una staticità ed un immobilismo simili : intanto c'è instabilità in quota e su alcune zone del centro e del sud nemmeno troppo trascurabile e poi, da lunedì, da ovest proverà ad avanzare una saccatura.



Nulla di eccezionale intendiamoci, ma proprio quello che serve per riportare le precipitazioni sul territorio in maniera abbastanza diffusa: oltretutto con il mare caldo di settembre basta un modesto apporto di aria fresca ed instabile per dar vita a temporali marittimi di notevole intensità, diffusione e persistenza.



Dunque abbiamo delle chances di poter vivere una fase atmosferica più vivace, che possa in qualche modo alleviare la sete di molte regioni. Occorrerà però qualche giorno.



Intanto sino a domenica continuerà a fare caldo, un caldo moderato intendiamoci, ma "afosetto" nelle ore del tardo mattino e pomeridiane, specie in Valpadana.



Le giornate più stabili del periodo saranno quelle di venerdì 18 e sabato 19, mentre domenica 20 già si potrebbe osservare qualche nuovo spunto temporalesco nelle Alpi.



SINTESI GRAFICA sino a martedì 22 settembre:

SINTESI PREVISIONALE sino a martedì 22 settembre:

mercoledì 16 settembre: instabile sulle zone interne del centro, del sud e sulle zone alpine e prealpine con qualche spunto temporalesco sparso, specie nelle ore pomeridiane. Instabilità anche in mare aperto e a ridosso delle coste sulle estreme regioni meridionali, specie Sicilia orientale. Soleggiato sulle pianure del nord. Ancora caldo moderato quasi ovunque.



giovedì 17 settembre: un po' di instabilità al centro e al sud, ma con fenomeni ormai relegati al meridione, bel tempo al nord, caldo moderato. Afa in Valpadana tra il tardo mattino e il pomeriggio.



venerdì 18 settembre: bel tempo ovunque, salvo residui fenomeni al mattino su nord Sicilia, temperature ancora estive nel pomeriggio.



sabato 19 settembre: soleggiato ovunque, caldo pomeridiano con punte di 31-32°C.



domenica 20 settembre: sulle Alpi un po' di instabilità con brevi rovesci pomeridiani, altrove soleggiato e ancora abbastanza caldo.



lunedì 21 settembre: al nord-ovest nuvolaglia con rovesci sparsi, specie a ridosso delle Prealpi, ma anche della costa ligure, sul resto del nord abbastanza soleggiato, un po' di nubi in Toscana, per il resto bel tempo, temperature in rialzo al sud, in lieve calo al nord.



martedì 22 settembre: maggiore instabilità al nord con rovesci sparsi, specie a ridosso delle Alpi, verso sera anche in pianura ad ovest, nubi e locali rovesci anche su nord Toscana, per il resto da soleggiato a velato. Ulteriore lieve calo termico al nord e Toscana, stazionarie altrove.

