METEO A 7 GIORNI: l'estate 2020 inizia zoppicante

Nelle prossime ore le regioni del centro e del nord verranno coinvolte da una frenetica sequenza di eventi meteorologici connessi al passaggio di un'intensa perturbazione atlantica.

Questa evoluzione viene ormai confermata da tutti i modelli a nostra disposizione ed acquista un'affidabilità elevata che ci permette di scendere ulteriormente nel dettaglio della previsione; possiamo così identificare una zona ad elevato rischio temporali per i settori di medio ed alto Tirreno, all'interno di questa vasta area possiamo quindi includere regioni come Liguria, Toscana e Lazio.

Su queste tre regioni si avranno gli indici temporaleschi più favorevoli allo sviluppo di un'intensa linea di cumulonembi tra il pomeriggio di giovedì e la mattinata di venerdì. Qui il transito del fronte freddo sarà particolarmente attivo e burrascoso.

Giovedì pomeriggio precipitazioni intense potranno interessare anche la Val Padana, nonché i settori alpini e prealpini. Entro venerdì mattina qualche rovescio avrà conquistato anche il basso Tirreno ed il sud Italia.

Ecco la probabilità della pioggia calcolata dal modello americano per venerdì mattina, le regioni del versante tirrenico ed il nord Italia le zone con il maggior rischio di pioggia durante questa perturbazione:

Il passaggio di questa perturbazione sarà seguita da una cospicua iniezione di aria fredda sul Mediterraneo. A partire da giovedì sera prevediamo un abbassamento delle temperature al nord, in estensione anche alle regioni centrali entro venerdì mattina. Sabato l'aria fredda avrà ormai raggiunto le regioni meridionali.

Molto evolutivo risulterà anche il comportamento del vento che in questo caso sarà molto attivo; tra mercoledì e giovedì prevediamo un rinforzo dello Scirocco sia sull'Adriatico che sul Tirreno, con un picco massimo di raffica previsto giovedì tardo pomeriggio, in concomitanza con l'arrivo del fronte freddo che porterà una rapida rotazione del vento da Maestrale a Libeccio in entrata dai bacini occidentali.

Entro venerdì mattina considerevoli raffiche occidentali sono previste su medio ed alto Tirreno, sul mar di Corsica e mar di Sardegna. Previsione del VENTO riferita a venerdì mattina:

Le condizioni atmosferiche continueranno a restare instabili anche nei giorni successivi; i modelli infatti prevedono la persistenza di una figura di bassa pressione collocata col proprio perno sul nord-ovest Europa. In tal modo le regioni del nord Italia potrebbero ancora sperimentare nuove occasioni di temporali, con tempo generalmente inaffidabile soprattutto lungo la dorsale alpina e prealpina.

Sia nel weekend che nella prossima settimana, non saranno esclusi i temporali anche nelle zone pianeggianti. Analisi in quota del modello americano riferita a lunedì 8 giugno:

Sintesi previsionale da giovedì 4 a martedì 9:



Giovedì 4 rapido peggioramento al nord, con precipitazioni soprattutto sulle regioni tirreniche e nord-occidentali. Nubi in aumento anche al centro. Maggiori schiarite al sud. Dalla sera passaggio del fronte freddo con forti temporali su medio ed alto Tirreno, piogge copiose sul Triveneto. Calo termico.



Venerdì 5 fresco e ventoso al centro ed al nord, qualche rovescio di pioggia si attarda sul Triveneto, schiarite sui versanti tirrenici ed al nord-ovest. Nubi con qualche veloce rovescio al sud, poi anche qui calo termico con rinforzo del Maestrale.



Sabato 6 giornata interlocutoria con qualche nube sui rilievi ed ampie schiarite su coste e pianure. Vento in attenuazione, temperature gradevoli.



Tra domenica 7 e mercoledi 10 giugno torna incerto il tempo al nord, con possibili rovesci di pioggia e qualche temporale lungo Alpi e Prealpi e nelle zone di pianura adiacenti. Nubi di passaggio al centro, in un contesto asciutto. Soleggiato al sud. Vento moderato.

