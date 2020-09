Meteo a 7 giorni: l'autunno busserà presto alle porte dell'Italia

Lo si nota anche dall'animazione satellitare qui sopra: il ciclone sullo Jonio è ormai un problema "greco", sull'Italia si protende una lingua di alta pressione che sta riportando quasi ovunque il sereno, tranne sul Salento.



I problemi per l'alta pressione ora giungeranno da ovest: vedete infatti la perturbazione associata a quel vortice ciclonico presente a ridosso del Portogallo; è il primo vero segnale d'autunno.



Questo vortice si spingerà verso levante sino ad abbracciare parzialmente nord e centro Italia tra domenica 20 e lunedì 21 ed arrecando i primi rovesci e spunti temporaleschi a carattere sparso; il suo indebolimento nei giorni successivi sarà compensato dall'arrivo di un profondo ciclone sulle Isole Britanniche, che manterrà attiva la corrente instabile sul nostro Paese, attivando molti temporali che, gradualmente tenderanno a coinvolgere un po' tutte le regioni.



Temporaneamente il flusso meridionale che lo precede spingerà dell'aria calda verso il meridione, ma si tratterà di un fenomeno del tutto temporaneo, aria molto fresca da giovedì comincerà ad affluire sull'Italia a partire dai settori di nord-ovest, sarà il segnale che l'autunno sta per affacciarsi davvero.



Venerdì 25 i temporali si concentreranno tra il nord-est, le regioni centrali e la Campania, seguiti da venti turbolenti e freschi da Maestro.



SINTESI GRAFICA sino a VENERDI 25 SETTEMBRE:

SINTESI PREVISIONALE sino a VENERDI 25 SETTEMBRE:

sabato 19 settembre: bel tempo ovunque, salvo velature sui settori occidentali e la Sardegna, ma senza conseguenze. Verso sera addensamenti più intensi su ovest Alpi, specie Valle d'Aosta ed alto Piemonte con i primi rovesci. Temperature ancora elevate nel pomeriggio con un po' di caldo afoso.



domenica 20 settembre: instabile al nord-ovest, sulle centrali tirreniche e la Sardegna con qualche spunto temporalesco a carattere sparso o locali rovesci di pioggia alternati a schiarite, più ampie sul nord-est. Sul resto del Paese bel tempo e ancora un po' caldo.



lunedì 21 settembre: instabile al nord, al centro e sulla Campania con brevi rovesci o locali temporali, anche di tipo marittimo lungo le coste, alternati a fasi asciutte e anche con un po' di sole, tempo discreto o buono altrove, temperature in calo nelle aree soggette a pioggia, altrimenti stazionarie.



martedì 22 settembre: instabile al nord con qualche rovescio o breve temporale alternato a schiarite, variabile ma asciutto al centro, bello al sud.



mercoledì 23 e giovedì 24 settembre: instabile al nord, al centro e sulla Campania con rovesci e temporali sparsi alternati a schiarite o a tempo asciutto, tempo migliore sulle restanti zone, temporaneo rialzo termico al sud, valori in calo e fresco altrove. Possibili locali nubifragi al nord e sul Tirreno.



venerdì 25 settembre: migliora al nord-ovest con favonio, ventoso anche sulla Sardegna, instabile e temporalesco altrove con fenomeni anche intensi, grandine, colpi di vento, neve sulle Dolomiti oltre i 1500-1700m, temperature in forte calo ovunque, tranne forse all'estremo sud.

------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



---------------------------------------------------------------------------