Meteo a 7 giorni: l'anticiclone si mangerÃ  l'instabilitÃ 

Chi non ricorda il mitico gioco elettronico da bar Pac-man degli anni 80, che inseguiva tutti i fantasmini e se li divorava senza pietà? Beh l'anticiclone in questi anni ci è sembrato proprio un autentico Pac-man, pronto a tuffarsi su tutte le condizioni atmosferiche diverse dalla stabilità.



L'anticiclone concederà all'instabilità ancora 48 ore, o meglio, 0 al nord, 24 al centro e 36-48 ore al sud, poi prenderà possesso della Penisola con quel bel promontorio che abbraccia mezza Europa e accende di fatto la stagione estiva.



Non preoccupatevi però (se odiate il caldo): per ora i valori risulteranno ampiamente sopportabili e potrebbe anche subentrare qualche disturbo sia nel fine settimana, che all'inizio della prossima, quando lungo le regioni adriatiche potrebbe rientrare dell'aria più fresca ed instabile da nord-est.



Le regioni in cui maggiormente sembrerà di sperimentare condizioni estive saranno quelle di nord-ovest e dell'alto e medio Tirreno, dove già tra giovedì 21 e venerdì 22 le correnti secche discendenti da nord-est porteranno lunghissime giornate assolate, accompagnate da una moderata ventilazione.

SINTESI GRAFICA del TEMPO sino a MARTEDI 26 MAGGIO:

SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 26 MAGGIO:

mercoledì 20 maggio: schiarite al nord-ovest, ultimi rovesci su nord-est ed Emilia-Romagna, instabilità sul resto del Paese con rovesci, temporali sparsi, localmente di forte intensità e accompagnati da isolate grandinate, in un contesto comunque variabile con occhiate di sole, in giornata migliora anche su Sardegna e Toscana. Calo termico al sud, fresco al centro, mite al nord-est, un po' caldo il pomeriggio al nord-ovest.



giovedì 21 maggio: bel tempo al nord, residui addensamenti al centro ma con scarsi fenomeni, ancora instabile con rovesci e qualche temporale residuo al sud, tendenza a miglioramento. Un po' caldo al nord-ovest e sull'alto e medio Tirreno.



venerdì 22 maggio: bello ovunque, salvo residui addensamenti al sud ma con fenomeni ormai isolati e tendenza ad ulteriore miglioramento. Un po' caldo al nord, al centro e sulle isole nel pomeriggio.



sabato 23 maggio: al nord da sereno a velato sino a parzialmente nuvoloso con rovesci nelle Alpi prima di sera. Al centro e al sud bel tempo.



domenica 24 maggio: schiarite al nord-ovest, temporanea instabilità al nord-est con brevi temporali in discesa dal monte al piano, specie sul Friuli Venezia Giulia, sul resto del Paese bel tempo. Lieve calo termico sul nord-est, stazionarie le temperature altrove.



lunedì 25 maggio: rientro di una corrente un po' fresca da est nei bassi strati con un po' di nuvolaglia al mattino sul nord-ovest, medio Adriatico, per il resto bel tempo, temperature gradevoli.



martedì 26 maggio: possibile accentuazione dell'instabilità lungo il medio-basso Adriatico con qualche spunto temporalesco, da verificare, per il resto ancora bel tempo.

