Meteo a 7 giorni: l'anticiclone in rinforzo, effetti sul covid?

Le irruzioni fredde precoci di ottobre avevano scatenato la prima classica ondata di forme parainfluenzali: alzi la mano chi non ha fatto almeno qualche starnuto o non ha avuto la sensazione di naso chiuso.



Beh, a molti è andata anche peggio e in tante famiglie è scattato il panico da covid, senza contare quanti bambini sono rimasti a casa da scuola a scopo precauzionale o sono stati rimandati in famiglia, quali sospetti untori, in un momento in cui i contagi sembravano aumentare esponenzialmente.



Ora che le temperature sono tornate in un ambito di generale mitezza, anche notevole al centro e al sud, qualcuno ha notato che i contagi si stanno assestando, come se il fisico, non più tormentato dagli sbalzi termici, e dunque non più soggetto ad un calo delle difese immunitarie, rispondesse meglio agli attacchi del virus.



Se fosse davvero così facile però, basterebbe vivere sempre al sole e al caldo per limitare al massimo i contagi, ma abbiamo avuto la riprova nell'estate scorsa che non è andata proprio cosi.



Dunque questa fase statica e nel complesso ancora mite in arrivo potrà aiutarci al massimo a non dover più combattere con gli sbalzi termici e a prendere qualche raffreddore in meno, ma potrebbe avere scarsa efficacia sulla diffusione del "virus dei virus".



L'alta pressione non sarà comunque totalmente inossidabile, perché da ovest interverranno a tratti masse d'aria umida che potranno dar luogo a piogge sull'alto e medio Tirreno, specie nella giornata di giovedì 12 novembre. Poco da segnalare altrove, se non il dominio delle nebbie nelle solite zone e nelle ore più fredde, ma anche diverse ore soleggiate sui monti, al sud e su diverse aree costiere dell'Adriatico.



SINTESI PREVISIONALE sino a GIOVEDI 12 NOVEMBRE:

venerdì 6 novembre: bel tempo su gran parte d'Italia, salvo nubi basse sul Tirreno, un po' di instabilità su Salento, Calabria jonica e mare aperto sullo Jonio, associata a locali rovesci. Nebbia sul catino padano nelle ore più fredde. Generale mitezza nelle aree libere da nebbia.



sabato 7 novembre e domenica 8 novembre: parzialmente nuvoloso sul nord-ovest, la Sardegna, l'alto e medio Tirreno ma con basso rischio di pioggia. Soleggiato sul resto del nord ma con possibili nebbie sulle zone pianeggianti. Anche sul medio Adriatico e sul meridione tempo nel complesso buono, ma con addensamenti all'estremo sud, associati ad isolati rovesci sullo Jonio. Temperature miti.



lunedì 9 novembre e martedì 10 novembre: nuvolaglia su Liguria, alto e medio Tirreno, ovest Alpi ma con scarsi fenomeni, bello altrove, salvo presenza di nubi basse e locali nebbie sul catino padano. Sempre mite.



mercoledì 11 e giovedì 12 novembre: persistenza di nuvolaglia lungo l'alto e medio Tirreno e la Sardegna, compresa la Liguria; tempo discreto altrove. Nel corso di giovedì su Toscana, Sardegna, Lazio, Liguria qualche pioggia possibile, lieve calo termico.

