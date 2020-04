Meteo a 7 giorni: l'anticiclone in arrivo porterà i primi "CALDI"

A ridosso delle Isole Maggiori è ancora presente una circolazione di aria instabile che determina annuvolamenti e qualche rovescio. Questa tendenza si rinnoverà sino sa sabato 4, specie sul settore jonico della Sicilia, della Calabria e sul Salento. Vediamo da questa mappa le aree in cui potrebbe piovere nella giornata di sabato 4 aprile secondo il nostro modello:

Per il resto sole,tanto sole, perché tornerà l'anticiclone. Cieli azzurri e temperature in aumento sino a punte di 21°C. Questo stima almeno il nostro modello, in realtà si potrebbe salire ancora di 1-2°C in più nelle grandi aree urbane.



Di queste condizioni atmosferiche cosi stabili e gradevoli probabilmente non ci dovrebbe interessare molto, visto che saremo costretti (o meglio sarebbe dire DOVREMMO essere costretti) a rimanere in casa, comunque sia sarà l'occasione per frequentare terrazzi e balconi e sostarci più a lungo del solito.



Probabilmente se piovesse sopporteremmo meglio questa clausura forzata ma la pioggia, almeno per tutta la prima decade di aprile, sarà davvero difficile che si faccia vedere.



Ecco le temperature massime previste rispettivamente nelle giornate di lunedì 6 aprile e di martedì 7 aprile secondo il nostro modello:

SINTESI PREVISIONALE sino a GIOVEDI 9 APRILE:

venerdì 3 e sabato 4 aprile: sulla Sardegna meridionale, la Sicilia meridionale ed orientale, la Calabria jonica e il Salento nuvolaglia con qualche rovescio, più probabile a ridosso della costa calabrese jonica, per il resto bel tempo.



da domenica 5 aprile a giovedì 9 aprile: bel tempo su tutti i settori. Rialzo delle temperature su tutta la Penisola, specie nei valori massimi e sulle zone interne del nord e del centro, segnatamente su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Punte di 21-22°C.

