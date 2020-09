METEO A 7 GIORNI: l'anticiclone disturbato da qualche temporale specie al sud

Nonostante il rinforzo dell'alta pressione sull'Europa ed anche su una cospicua fetta del Mediterraneo, le condizioni atmosferiche sul nostro Paese non riescono a ristabilizzarsi del tutto, nelle prossime ore ad accorgersene saranno soprattutto le regioni del sud, dove nuvolosità ed alcune precipitazioni anche intense, potrebbero coinvolgere soprattutto la Sardegna. A portare questo cambiamento, sarà la stessa circolazione che nei giorni scorsi ha portato maltempo sulle regioni del nord, la quale sganciandosi dal flusso delle correnti fresche nord europee dalla quale ha tratto origine, è rimasta parcheggiata per un paio di giorni sul basso Mediterraneo, nella zona delle Baleari.



Adesso questa stessa circolazione tornerà a fare qualche passo indietro, domani pomeriggio collocherà il proprio perno in prossimità della Sardegna. Ne potrebbe conseguire un episodio di tempo perturbato, con temporali anche di forte intensità soprattutto nella parte occidentale e meridionale dell'isola. Durante il passaggio di questi temporali, potranno verificarsi forti precipitazioni ma generalmente di breve durata. Il momento di maggiore instabilità, viene disegnato dai modelli per il pomeriggio di domani. Stima delle precipitazioni previste dal modello LAMMA :

Tra sabato e domenica qualche episodio di instabilità riuscirà è previsto anche su Sicilia, Calabria, Campania, con occasionali temporali. Nel fine settimana qualche nube raggiungerà anche l'angolo nord-occidentale, con piovaschi sulle Alpi marittime e piemontesi.



Con l'arrivo della prossima settimana i modelli confermano ormai da diversi aggiornbamenti, il rinforzo di una figura di alta pressione accompagnata da una manciata di giornate soleggiate e stabili per tutto lo stivale. Il nuovo rinforzo anticiclonico porterà un picco della temperatura nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15, con valori elevati, superiori alle medie del periodo. Forse l'ultima parentesi di estate prima del vero autunno. Analisi in quota del modello americano riferita al prossimo lunedì:

Sintesi previsionale da giovedì 10 a giovedì 17 settembre:

Giovedì 10 con rischio di forti temporali sulla Sardegna, annuvolamenti sopraggiungono anche lungo i versanti tirrenici ed al nord-ovest. Caldo moderato, ventilazione moderata.



Venerdì 11 qualche piovasco o breve temporale ancora su Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania. Piovaschi anche sulle Alpi occidentali. Più sole sui veranti adriatici ed al nord-est. Caldo moderato.



Sabato 12 insiste qualche temporale sulle regioni meridionali, nubi di passaggio sui versanti tirrenici ed al nord-ovest, soleggiato altrove. Caldo moderato.



Domenica 13 ultime note d'instabilità al sud, soleggiato e caldo altrove.



Lunedì 14 soleggiato con qualche nube solo al sud. Rialzo termico.

Martedì 15 soleggiato e caldo.



Mercoledì 16 e giovedì 17 arriva qualche annuvolamento al nord e sull'alto tirreno, soleggiato e caldo altrove.