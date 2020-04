Meteo a 7 giorni: l'alta pressione vigilerà sulle feste di Pasqua

L'anticiclone rassicurante. E' quello che molti volevano per uscire dall'ansia da Covid-19, per vedere le temperature salire e combattere il virus, anche se non vi è certezza che il caldo sia o meno un alleato, di certo la futura accensione delle aree condizionate sicuramente non lo sarà.



L'anticiclone però vuol dire garanzia di sole, di luce, di positività, anche se in alcune persone sensibili la troppa luce si associa ad un maggiore stato di stress.



La figura di alta pressione tenderà comunque ad indebolirsi nel corso dei prossimi giorni ma la saccatura che avrebbe potuto raggiungerci per Pasqua prenderà invece una "sbandata" e finirà per colpire Regno Unito e Spagna, lasciandoci ancora all'asciutto.



" Visto che dobbiamo stare in casa, sarebbe meglio che piovesse ora ", ci scrivono in tanti, invece non sarà cosi, salvo clamorosi colpi di scena.



C'è solo da considerare l'ipotesi che martedì 14 possa mettersi in moto da est un modesto rientro di correnti più fresche da est al nord e lungo l'Adriatico, ma senza conseguenze, semmai si riscontrerà un calo termico di 2-3 gradi nei valori massimi su queste zone, ma subito l'anticiclone si rafforzerà nuovamente, seppur di poco.



Dopo la metà del mese invece i modelli propongono scenari decisamente più movimentati, ve li mostrerà come di consueto la rubrica del "fantameteo".



SINTESI PREVISIONALE SINO A MARTEDI 14 APRILE:

mercoledì 8 e giovedì 9 aprile: bel tempo su tutto il Paese, clima mite e gradevole, scarsa ventilazione. Solo all'estremo sud modesti annuvolamenti ma senza conseguenze. Punte di 23°C.



venerdì 10 aprile: abbastanza soleggiato con addensamenti pomeridiani sui monti ma senza conseguenze, temperature senza grandi variazioni con punte di 23° nelle zone interne lontane dal mare.



sabato 11 aprile: tempo simile con prevalenza di sole e modesti annuvolamenti passeggeri in un contesto decisamente mite.



domenica 12 aprile: sarà una Pasqua caratterizzata da una prevalenza di sole, un po' di nubi solo sui monti e nelle ore pomeridiane ma senza fenomeni. Temperature miti.



lunedì 13 aprile: un po' di nuvolaglia è attesa sui versanti tirrenici, la Ligura e la Sardegna ma senza precipitazioni, altrove bel tempo o solo poche nubi. Temperature in leggera flessione nei valori massimi sul Tirreno, ma sempre mite.



martedì 14 aprile: rientro di aria un po' più fresca da est al nord e lungo l'Adriatico con addensamenti in prossimità dei rilievi, bello altrove. Lieve calo termico.

