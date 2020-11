Meteo a 7 giorni: l'alta pressione limiterà le precipitazioni

L'autunno dal volto tranquillo. Potremmo riassumere cosi il tempo dei prossimi 7 giorni sul nostro Paese. Mitezza assicurata, un po' di uggiosità originata da nubi basse e qualche nebbia e qualche momento piovoso tra nord-ovest, alto e medio Tirreno, ma frenato sia dalla modestia delle saccature in avvicinamento, sia dall'opposizione, altrettanto modesta, ma sufficiente, da parte dell'anticiclone.

Su molte regioni, laddove ci sarà ancora consentito passeggiare, potremmo dunque assistere a spettacoli del genere, senza essere disturbati da condizioni atmosferiche turbolente:

E' una fase interlocutoria questa della stagione, in cui il tempo deve capire come organizzare il passaggio di consegne tra autunno ed inverno. Certamente un tentativo di parte di un nucleo piovoso di sfondare nell'area mediterranea non mancherà tra domenica 8 e mercoledì 11 novembre, ma alla fine su di noi giungeranno solo le briciole dei fenomeni, decisamente più estesi che impegneranno il sud est francese.



Lo si nota dalla mappa seguente prevista proprio per domenica 8 novembre, dove si nota proprio una fascia piovosa tentare di avanzare verso il nord-ovest dalla Francia, ma va a "cozzare" contro il muro dell'alta pressione e i fenomeni finiscono per coinvolgere solo l'arco alpino occidentale, peraltro in modo sporadico:

Le piogge proveranno a sfondare ulteriormente verso est tra lunedì 9 e mercoledì 11, ma al momento (secondo i modelli ad area limitata) si limiteranno a coinvolgere l'alto e medio Tirreno, senza riuscire a raggiungere il resto del territorio, per poi perdere del tutto importanza.



Dunque su gran parte del Paese il tempo rimarrà asciutto e mite, spesso anche soleggiato.



SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 10 novembre:

mercoledì 4 novembre: al nord e sulla Toscana nuvoloso con precipitazioni sparse, più probabili su Liguria, Piemonte ed ovest Lombardia, parzialmente nuvoloso sul resto del centro con ampie schiarite, bel tempo al sud. Temperature in lieve calo al nord-ovest.



giovedì 5 novembre: miglioramento al nord, bello al centro, un po' di nuvolaglia su Molise, Puglia, Lucania e Calabria ma con fenomeni sporadici e un po' di tramontana. Lieve calo termico sul meridione, valori in rialzo al nord, salvo sotto eventuali nebbie.



venerdì 6 novembre: un po' di nuvolaglia al nord-ovest indotta da venti da est, nubi residue anche al sud, per il resto bel tempo. Temperature stazionarie su valori miti per la stagione.



sabato 7 novembre: nuvolaglia al nord-ovest ma senza piogge, bel tempo altrove, ma con nubi in arrivo sulla Sardegna con venti di Scirocco in intensificazione.



domenica 8 novembre: nubi e qualche pioggia su nord-ovest, segnatamente su ovest Alpi, nubi anche in Sardegna e Toscana ma senza piogge, piovaschi in arrivo in Liguria. Bello altrove.



lunedì 9 e martedì 10 novembre: al nord-ovest, su alto e medio Tirreno, Sardegna nuvoloso con qualche debole pioggia o piovasco non escluso, specie in mare aperto sul Tirreno, per il resto asciutto e in gran parte soleggiato e mite.