Meteo a 7 giorni: l'alta pressione CEDE un po': arrivano NUBI e qualche PIOGGIA

Ancora alta pressione sull'Italia nei prossimi giorni, anche se non si tratterà di una figura stabilizzante solida; al suolo i valori pressori saranno abbastanza elevati, mentre in quota saranno presenti infiltrazioni di aria umida che non concederanno cieli sereni sul Bel Paese.

In altre parole, nei prossimi giorni assisteremo ad un'alternanza tra schiarite e annuvolamenti dai quali potrebbe cadere anche qualche pioggia.

La prima mappa mostra le previsioni grafiche valide per la giornata di domani, giovedi 12 novembre:

Solo la Sicilia e le estreme regioni meridionali godranno di cieli sereni. Sul resto d'Italia prevarrà una nuvolaglia irregolare che sui settori tirrenici potrebbe determinare anche qualche debole pioggia. Non farà freddo a parte le aree nebbiose che avranno un'atmosfera freddo-umida.

Questa situazione di nubi sparse e qualche locale pioggia più probabile su Sardegna, Tirreno e Liguria si manterrà quasi inalterata fino al week-end. Non mancheranno comunque spazi soleggiati e ancora nebbie sulle pianure dell'Italia settentrionale che potrebbero persistere anche di giorno. Clima sempre mite a parte ovviamente le aree nebbiose.

Un cambiamento più importante, ma ancora da verificare, potrebbe interessare il centro-nord e la Sardegna tra lunedi 16 e martedi 17 novembre. Ecco la mappa sinottica:

Una perturbazione abbastanza scalcinata potrebbe farsi largo tra le maglie dell'alta pressione e consentire qualche pioggia più organizzata al nord, sul Tirreno e in Sardegna, sotto l'egida di temperature sempre miti. Si tratta di un'evoluzione ancora da verificare, ma riteniamo sia giusto darne menzione.

Successivamente, tutto tornerà come prima, ovvero con l'alta pressione in nuova rimonta sull'Italia e generali condizioni di bel tempo.

RIASSUMENDO

Da giovedi 12 fino a domenica 15 novembre nubi sparse in Italia con la possibilità di sporadici piovaschi sul Tirreno; più sole al meridione, in Sicilia e sulle Alpi. Ancora nebbie sulle pianure del nord e nelle vallate interne del centro, clima mite ad eccezione delle aree nebbiose.

Tra lunedi 16 e martedi 17 novembre: probabile moderato peggioramento al nord, al centro e sulla Sardegna con rischio di piogge. Tempo asciutto e in parte soleggiato altrove. Lieve calo termico nelle aree raggiunte dai fenomeni.

Mercoledi 18 novembre tornerà il bel tempo ovunque, a parte nubi sulla Sardegna in attenuazione. Mite ovunque.

