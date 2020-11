Meteo a 7 giorni: inizio settimana con l'alta pressione, poi probabile PEGGIORAMENTO da ovest

Il maltempo che nella giornata odierna sta mettendo sotto torchio le regioni centrali, tra sabato e domenica si trasferirà al meridione dove determinerà fenomeni anche di intensità notevole specie sulle regioni estreme.

La prima mappa mostra la previsione in Italia per la giornata di sabato 21 novembre:

Il maltempo investirà le regioni meridionali e la Sardegna sud-orientale con piogge e rovesci anche intensi. Non sono esclusi nubifragi o alluvioni lampo specie sulle aree estreme. Qualche precipitazione si farà vedere anche tra il Lazio e l'Abruzzo, ma tenderà ad attenuarsi in giornata.

Sul resto d'Italia affluiranno correnti fredde e secche da nord-est che faranno calare le temperature, ma consentiranno al cielo di restare sereno per tutto il fine settimana.

Passato questo disturbo, l'alta pressione tenterà di riconquistare il terreno perduto. Tra lunedi 23 e mercoledi 25 novembre la nostra Penisola verrà abbracciata da una nuova figura stabilizzante, come mostra la mappa valida per martedi 24 novembre:

Con questa situazione il bel tempo sarà presente da nord a sud. Torneranno anche le nebbie sulle pianure del nord e la mitezza alle quote superiori...insomma, tutto tornerà come prima, sotto le spoglie di una situaziome che di tardo autunnale non avrà quasi nulla (nebbia a parte).

Successivamente, la situazione potrebbe cambiare a partire dai settori occidentali, ma si entra in un campo minato in quanto la situazione non è ancora ben definita:

Sembra comunque probabile una lenta erosione da ovest ai danni dell'alta pressione che potrebbe determinare un cambiamento del tempo che la rubrica Fantameteo cercherà di sviluppare meglio.

RIASSUMENDO: fine settimana freddo e sereno al nord e al centro, maltempo invece sulle regioni estreme meridionali e la Sardegna orientale specie sabato con piogge e temporali anche forti. Ventoso ovunque.

Tra lunedi 23 e mercoledi 25 novembre: bel tempo ovunque con nebbie sulle pianure del nord di notte e al mattino.

Tra giovedi 26 e venerdi 27 novembre probabile peggioramento da ovest, ma da confermare.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

