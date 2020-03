Meteo a 7 giorni: INCERTEZZE nel fine settimana, poi alta pressione e bel tempo

L'alta pressione dovrebbe dominare la scena mediterranea ed italica almeno fino al giorno 20 marzo.

Tuttavia, nel prossimo fine settimana, la coda di una perturbazione seguita da aria più fredda darà origine ad un moderato calo delle temperature unitamente a qualche fenomeno specie sui settori orientali e su parte del nord.

A tal proposito vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia imbastita dal modello americano attesa in Italia nelle ore centrali di sabato 14 marzo:

Il rischio che possa piovere viene giudicato complessivamente ELEVATO tra il nord-est, le aree interne del centro e il versante adriatico fino alla Puglia Garganica.

Sui settori occidentali, le Isole e sulle estreme regioni meridionali non dovrebbe invece piovere e gli spazi di cielo sereno saranno anche ampi.

Nella giornata di domenica 15 marzo, aria più fredda tra est e nord-est interesserà la nostra Penisola determinando un calo delle temperature: qualche precipitazione si attiverà sulla fascia prealpina centro-occidentale e al meridione, anche se si tratterà di fenomeni piuttosto deboli; altrove sarà una domenica stabile e soleggiata.

A partire da lunedi 16 marzo, dopo gli ultimi addensamenti sulla Sardegna e in Sicilia, il tempo dovrebbe rimettersi al bello su tutta l'Italia stante una nuova espansione dell'alta pressione verso l'Europa centrale e il Mediterraneo:

Questa situazione resterà probabilmente immutata fino al giorno 20, poi interverrà un cambiamento che analizzeremo nel dettaglio nella rubrica Fantameteo.

SINTESI PREVISIONALE FINO A GIOVEDI 19 MARZO

Venerdi 13 marzo: nubi al nord e su parte del centro con qualche precipitazione limitata alle Alpi e alla Liguria. Bel tempo e molto mite al sud e sulle Isole.

Sabato 14 marzo: cielo molto nuvoloso al nord e su parte del centro con piogge sparse specie tra il nord-est, la Toscana, l'Umbria e le Marche; neve sopra i 700-800 metri sulle Alpi, 1000-1200 metri in Appennino. Altrove soleggiato, ma con temperature in calo.

Domenica 15 marzo: precipitazioni deboli, anche nevose sopra i 500-700 metri sui settori alpini centro-occidentali al mattino, in attenuazione. Piovaschi anche al sud e nelle aree interne del centro con spruzzate di neve sopra gli 800-1000 metri, per il resto soleggiato. Temperature in calo e clima ventoso.

Lunedi 16 marzo: qualche incertezza sulle Isole in via di attenuazione, bel tempo altrove e temperature in aumento.

Martedi 17, mercoledi 18 e giovedi 19 marzo: bel tempo ovunque e temperature miti.

Le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI