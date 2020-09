METEO A 7 GIORNI: in arrivo giornate di tempo PERTURBATO e poi un TRACOLLO TERMICO

L'estate abbandona la scena del palcoscenico atmosferico italiano, la circolazione diventa più instabile e le condizioni atmosferiche si fanno incerte, soprattutto al nord la pioggia prende il posto delle schiarite e si fanno strada degli annuvolamenti più compatti che coprono il sole per molte ore al giorno. In questo modo l'atmosfera ci comunica il passaggio tra una stagione e l'altra, così mentre la scorsa settimana viaggevamo ancora con una estate forzata, adesso l'autunno sembra essersi già ripreso il dominio della scena, quantomeno per le regioni del nord e su parte di quelle centrali. Resisteranno le temperature elevate ancora per qualche giorno al sud.



Una vistosa circolazione di bassa pressione ricolma d'aria fredda polare, si è messa in moto verso l'Europa occidentale che verrà raggiunta giù entro domani, per poi approdare di gran carriera verso il Mediterraneo tra giovedì e venerdì, portando con sè precipitazioni intense, temporali ed infine un vistoso crollo della temperatura. Ecco l'analisi in quota del modello americano riferita al primo pomeriggio di giovedì, con un'ampia saccatura in procinto di raggiungere il nostro Paese:

Questa invece l'analisi in quota del modello americano riferita al tardo pomeriggio di venerdì, quando la parte più fredda della depressione approderà sul Mediterraneo centrale, associata ad una forte diminuzione della temperatura ed un rinforzo della ventilazione di Libeccio e Maestrale:

Stima delle precipitazioni previste sull'Italia nella prima mattinata di sabato 26 settembre, con l'arrivo delle prime nevicate fin sotto i 2000 metri sulle Alpi, la tempesta di Maestrale sull'ovest Sardegna e l'instabilità che nel frattempo avrà raggiunto le regioni del sud:



Sintesi previsionale da mercoledì 23 a mercoledì 30 settembre:



Mercoledì 23 ancora tempo incerto al nord ed al centro, con annuvolamenti e qualche sporadico temporale, più sole al sud. Temperature stazionarie.



Giovedì 24 peggiora in giornata al centro ed al nord, con precipitazioni anche intense su versanti tirrenici e lungo la fascia alpina, temporanea impennata termica al sud.



Venerdì 25 ancora tempo instabile su buona parte del Paese, con rovesci e temporali che in giornata conquisteranno anche il sud. Calo termico.



Sabato 26 con tempo instabile al centro ed al sud, migliora al nord. Forte calo termico e venti tesi occidentali.



Domenica 27 ancora con tempo instabile soprattutto al sud. Maggiori schiarite altrove, con venti tesi settentrionali e temperature fresche.



I primi giorni della prossima settimana porteranno un miglioramento del tempo, con valori termici in modesta ripresa.