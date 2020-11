Meteo a 7 giorni: in arrivo FORTE MALTEMPO da venerdì, crollo termico!

SINTESI GRAFICA sino a MARTEDI 24 novembre:

Schegge invernali in una stagione che vive ancora di troppi anticicloni e che non decolla. Questa scheggia impazzita sarà un vortice colmo di aria molto fresca in quota, che sfonderà il muro anticiclonico nella giornata di venerdì 20, insistendo sino alle prime ore di domenica e andando a spegnersi a ridosso di Lampedusa.



Sarà una concessione veramente minima perché poi l'anticiclone tornerà a proporsi con forza sin da domenica 22 e almeno sino a martedì 24 novembre, tuttavia sufficiente a provocare una moderata ondata di maltempo al centro e al sud, oltre che un netto ridimensionamento dei valori termici un po' su tutto il Paese.



Le precipitazioni si attiveranno venerdì mattina tra Lombardia, Triveneto, Emilia e Liguria, per poi traslare rapidamente a ridosso delle regioni centrali, dove si esalteranno poiché andrà scavandosi un minimo depressionario al suolo proprio di fronte al Lazio sul Tirreno centrale.



Dietro il vortice, nella notte su sabato, affluirà aria più fredda ma secca, che porterà comunque una generale flessione delle temperature al nord e poi al centro, mentre il maltempo traslerà al sud e lì continuerà ad agire fino alle prime ore di domenica, con il suo carico di rovesci e temporali.



Domenica ultimi fenomeni all'estremo sud, bel tempo altrove, ma freddo mattutino nelle conche e nelle valli, valori in aumento in quota e sulle coste per l'inserimento dell'alta pressione, con la sua massa d'aria decisamente più mite.



Naturalmente con l'anticiclone torneranno anche le nebbie sul catino padano, in alcuni fondovalle alpini (come la Pusteria) e nelle valli del centro.



mercoledì 18 novembre: bel tempo ovunque salvo residui addensamenti al sud, associati a rovesci sull'area jonica e sulla Sicilia, ma con tendenza a miglioramento. Locali nebbie sulle pianure del nord e nelle valli del centro. Un po' di freddo mattutino, specie al nord.



giovedì 19 novembre: bel tempo ovunque ma con nebbie sempre invadenti sul catino padano e nelle valli del centro nottetempo e al mattino.



venerdì 20 novembre: peggiora al nord con nuvolaglia irregolare e possibili rovesci su Lombardia, Levante ligure, Emilia e Veneto, nubi in aumento anche al centro ma con peggioramento solo tra il pomeriggio e la serata. Al sud ancora bel tempo pur con nuvolaglia in accentuazione sul Tirreno. Dal pomeriggio migliora al settentrione. Temperature massime in calo al nord.



sabato 21 novembre: al nord bello ma piuttosto freddo, al centro instabile con rovesci sparsi e brevi temporali, spruzzate di neve sull'Abruzzo oltre i 1000m, ventoso. Migliora sulla Toscana da metà giornata. Maltempo al sud con piogge e temporali sparsi, più intensi dal pomeriggio sulle regioni estreme. Ventoso. Temperature in generale flessione.



domenica 22 novembre: al nord e al centro bel tempo ma ancora freddo al mattino, al sud nuvolosità residua con brevi rovesci o temporali tra Sicilia e regioni joniche ma con tendenza a miglioramento.



lunedì 23 e martedì 24 novembre: soleggiato e stabile, al nord probabile ritorno di nebbie estese sulla pianura padana con freddo umido da inversione termica.