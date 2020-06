METEO A 7 GIORNI: il tempo resta INCERTO anche nei prossimi giorni

L'estate 2020, almeno per come stanno andando le cose in questo momento, sembra essersi persa per strada. Un canale depressionario continuerà ad avere un ruolo importante nel plasmare le condizioni atmosferiche previste dell'Italia e sull'Europa anche nel prossimo futuro. La parte più fresca della depressione che ci ha interessati negli ultimi due giorni, si porta verso le regioni settentrionali che verranno raggiunte tra questa sera e domani.

Nuovi temporali sono previsti la prossima notte su medio ed alto Tirreno, mentre mercoledì il tempo resterà inaffidabile e le probabilità di pioggia saranno elevate tra il pomeriggio e la serata nelle zone interne, comprese quelle pianeggianti. Verranno escluse dai fenomeni le regioni del Mezzogiorno, dove tuttavia ci sarà passaggio frequente di nuvolosità. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano nel pomeriggio di mercoledì:

Le temperature resteranno ancora lontane dai valori di caldo estivo, esse risulteranno fresche specie al nord, con valori raramente superiori ai +25°C, possibili soltanto nelle zone con maggiore irraggiamento. Relativamente più caldo al sud ma senza eccessi. Atmosfera ventilata.



Infine viene confermato lo sviluppo di una nuova circolazione di bassa pressione sull'Europa occidentale proprio a cavallo del prossimo fine settimana, pronto a rovinare con della nuova pioggia, il tempo del nord ed in parte del centro Italia. La nuova perturbazione sarebbe inoltre accompagnata da una circolazione di venti meridionali che porterebbero un innalzamento della temperatura soprattutto al sud a cavallo tra il weekend e l'inizio della settimana successiva, con valori termici estivi. Parte di questo calore potrebbe spingersi tra lunedì e martedì anche al centro ed al nord ma senza garanzie di durata. Ecco la previsione del modello americano GFS per martedì 16 giugno:

Sintesi previsionale da mercoledì 10 a mercoledì 17 giugno:



Mercoledì 10 ancora a rischio temporale al centro ed al nord, nubi di passaggio al sud. Temperature stazionarie.



Giovedì 11 e venerdì 12 si attenua l'instabilità, viene mitigato il rischio di temporali che saranno essenzialmente limitati alle zone interne durante le ore più calde del giorno. Ripresa termica.



Sabato 13 peggiora il tempo al nord, con arrivo di piogge e temporali, aumentano le nubi al centro, soleggiato al sud con temperature in rialzo.



Domenica 14 piogge e temporali arrivano a toccare anche il centro, migliora il tempo al nord, nuvoloso al sud. Temperature in flessione.



Lunedì 15 qualche temporale sui rilievi del sud, migliora al centro ed al nord, con ripresa termica.



Martedì 16 e mercoledì 17 torna ad essere incerto il tempo al nord, rialzo termico al centro ed al sud con maggiori occasioni di sole.